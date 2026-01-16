El infernal golazo de Ousmane Dembélé en PSG vs. Lille que pide Premio Puskas

Este viernes el fútbol acaba de dejar un hecho magnífico: Ousmane Dembélé convirtió un gol digno de Premio Puskas. En una nueva jornada por la Ligue1, París Saint-Germain venció 3-0 a Lille y recuperó la cima de la tabla de posiciones al menos de forma transitoria. Pero lo que acaparó la atención de todos fue el golazo que marcó el ganador del Balón de Oro 2025.

En primer lugar, cabe aclarar que ya había marcado el 1-0 con un zapatazo de media distancia que ingresó junto al palo y dejó sin posible respuesta al arquero rival por la increíble precisión de su remate. Sin embargo, lo hecho en el primer tiempo queda totalmente opacado por la impresionante acción que protagonizó el delantero que se convirtió en el mejor futbolista del planeta hace meses.

Lo cierto es que, cuando iban 19 minutos del complemento, Dembélé marcó un verdadero golazo candidato al Puskas 2026. No es una exageración y las imágenes son evidentes. Ousmane enganchó 3 veces seguidas dentro del área -una con pisada incluida- y la picó por encima del guardameta para estirar la ventaja en el marcador en un partido híper caliente en el fútbol francés.

Un tanto digno de un ganador de Balón de Oro, lo que deja en evidencia que no fue una simple coincidencia que se haya quedado con el galardón más importante en la rama individual dentro de este deporte. Lo realizado dentro del área contraria es una demostración de su enorme calidad y de lo que es capaz de hacer cuando un crack de este calibre se ilumina durante un encuentro.

De esta manera y gracias a los dos golazos de Dembélé, PSG vuelve a ser el puntero de la tabla de posiciones de la Ligue 1, aunque todavía de forma momentánea. Esto se debe a que Lens quedó a solo dos puntos del nuevo líder, pero todavía tiene pendiente su partido de esta 18° jornada del campeonato y en caso de ganar recuperaría su lugar y los parisinos serían escoltas.

El otro golazo de Ousmane Dembélé

