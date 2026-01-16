Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

El infernal golazo de Ousmane Dembélé en PSG vs. Lille que pide Premio Puskas

El ganador del Balón de Oro se transformó en serio candidato al mejor gol del año tras una magnífica acción individual.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Ousmane Dembélé, autor de un golazo candidato al Puskas.
© GettyOusmane Dembélé, autor de un golazo candidato al Puskas.

Este viernes el fútbol acaba de dejar un hecho magnífico: Ousmane Dembélé convirtió un gol digno de Premio Puskas. En una nueva jornada por la Ligue1, París Saint-Germain venció 3-0 a Lille y recuperó la cima de la tabla de posiciones al menos de forma transitoria. Pero lo que acaparó la atención de todos fue el golazo que marcó el ganador del Balón de Oro 2025.

En primer lugar, cabe aclarar que ya había marcado el 1-0 con un zapatazo de media distancia que ingresó junto al palo y dejó sin posible respuesta al arquero rival por la increíble precisión de su remate. Sin embargo, lo hecho en el primer tiempo queda totalmente opacado por la impresionante acción que protagonizó el delantero que se convirtió en el mejor futbolista del planeta hace meses.

Lo cierto es que, cuando iban 19 minutos del complemento, Dembélé marcó un verdadero golazo candidato al Puskas 2026. No es una exageración y las imágenes son evidentes. Ousmane enganchó 3 veces seguidas dentro del área -una con pisada incluida- y la picó por encima del guardameta para estirar la ventaja en el marcador en un partido híper caliente en el fútbol francés.

Tweet placeholder

Un tanto digno de un ganador de Balón de Oro, lo que deja en evidencia que no fue una simple coincidencia que se haya quedado con el galardón más importante en la rama individual dentro de este deporte. Lo realizado dentro del área contraria es una demostración de su enorme calidad y de lo que es capaz de hacer cuando un crack de este calibre se ilumina durante un encuentro.

De esta manera y gracias a los dos golazos de Dembélé, PSG vuelve a ser el puntero de la tabla de posiciones de la Ligue 1, aunque todavía de forma momentánea. Esto se debe a que Lens quedó a solo dos puntos del nuevo líder, pero todavía tiene pendiente su partido de esta 18° jornada del campeonato y en caso de ganar recuperaría su lugar y los parisinos serían escoltas.

Publicidad

El otro golazo de Ousmane Dembélé

Tweet placeholder
Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola rompió el silencio: “Estoy contento”

ver también

Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola rompió el silencio: “Estoy contento”

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

Lee también
Enzo Fernández asoma como uno de los principales objetivos de mercado
Fútbol europeo

Enzo Fernández asoma como uno de los principales objetivos de mercado

La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025
Fútbol Internacional

La IFFHS le da la espalda a Argentina en el cierre de 2025

Luis Enrique reveló que el arquero de PSG atajó con la mano fracturada en la final de la Intercontinental ante Flamengo: “Increíble”
Fútbol Internacional

Luis Enrique reveló que el arquero de PSG atajó con la mano fracturada en la final de la Intercontinental ante Flamengo: “Increíble”

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa
Fútbol Argentino

Mandó a la B a River, Scaloni se lo robó a la Selección de Italia y volverá al fútbol argentino tras 14 años en Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo