El mejor jugador de la historia del fútbol según Carlos Bianchi: “No volveremos a ver uno como él”

El Virrey dio su veredicto acerca de quién es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Por Joaquín Alis

Como jugador y como entrenador, Carlos Bianchi mantiene un legado en el fútbol argentino e internacional con pergaminos difíciles de alcanzar a nivel histórico. Siendo DT dejó legado en Boca y en Vélez, con quienes conquistó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental; mientras que como jugador se convirtió un goleador histórico en Stade de Reims y PSG.

Por ende, el Virrey es palabra autorizada para hablar de fútbol, y más si la referencia es su opinión para determinar al mejor jugador de la historia. Sobre eso, el ex DT nacido en Villa Real habló en más de una ocasión y se la jugó sin vueltas.

Tanto en 2012 como en 2018, Carlos Bianchi reveló que, para él, el mejor jugador de la historia es ni más ni menos que Lionel Messi. En reiteradas oportunidades, el Virrey se refirió a Leo como el máximo estandarte histórico, incluso cuando el rosarino era discutido o resistido por el pueblo argentino y mundial.

Allá por el 2018, Bianchi opinó que Messi “es el mejor de todos los tiempos, aunque no llegue a ganar el Mundial“. En paralelo con eso, unos años más tarde, el ex DT de Boca y de Vélez soltó: “No volveremos a ver un jugador como Messi“.

Si hace un tiempo lo consideraba a Messi como el mejor de la historia, luego de haber ganado lo que consiguió a nivel clubes y selecciones Bianchi considera aún más fuerte el dominio de Leo sobre el resto a nivel histórico.

Todo lo que consiguió Messi en su carrera y desde las declaraciones de Bianchi

Desde la frase de Bianchi en 2018, la vida de Leo Messi cambió estrepitosamente. Tres años y medio más tarde se iría del Barcelona para sumarse al PSG, donde el Virrey es ídolo, atravesaría dos temporadas allí y se marcharía a Inter Miami para los años finales de su carrera, donde también fue campeón.

Cristiano Ronaldo eligió al mejor futbolista de la historia: "Lo digo desde el corazón"

En el plano de la Selección, se le daría lo que siempre buscó al conseguir levantar el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América en 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

En total, y solamente hasta la actualidad, Leo suma 1162 partidos entre clubes, selección mayor y juvenil, y ha convertido 896 goles en total. De yapa, dio 409 asistencias y ganó ni más ni menos que 48 títulos en toda su carrera. Todo esto, según su página oficial.

