Cristiano Ronaldo eligió al mejor futbolista de la historia: “Lo digo desde el corazón”

Cristiano Ronaldo se ha ganado un lugar de privilegio entre los grandes de la historia del fútbol. Hoy por hoy es el máximo goleador del que haya registros en el deporte y cercano a sus 41 años, no hace más que incrementar esos números. Y si bien han existido los Maradona, los Pélé, los Zidane y hasta los Messi, para el astro portugués, no hay nadie mejor en la historia que él mismo.

“El mayor goleador de la historia soy yo. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, soy rápido, soy fuerte, salto mucho… no vi nadie mejor que yo”, indicó en una entrevista exclusiva concedida al programa “Los amigos de Edu” del canal español La Sexta.

“Una cosa son gustos, decir que les gusta más Messi, Maradona o Pelé, yo entiendo eso y lo respeto. Soy el mejor jugador de la historia. No vi a nadie mejor que yo, lo digo desde el corazón”, profundizó quien actualmente defiende los colores del Al-Nassr de Arabia Saudita.

En 2017, Cristiano Ronaldo también lo había afirmado

Hablando con France Football en 2017, Cristiano Ronaldo mostró su vanidad y toda la seguridad que tiene en sí mismo y expresó: “Soy el mejor jugador de toda la historia, en los buenos y malos momentos”.

El luso prosiguió y agregó: “Respeto todas las preferencias, pero nunca vi a nadie mejor que yo. Siempre pensé así. Ningún jugador es capaz de hacer las cosas que yo hago, no hay jugador más completo que yo.”

Aquellas palabras datan de su época en Real Madrid. Desde entonces ha pasado por Juventus, Manchester United y hoy juega en el Al Nassr, donde ha seguido incrementando su palmarés y sus récords individuales. El próximo objetivo en su mira, alcanzar los 1000 goles como profesional.

Messi, el mejor que Cristiano Ronaldo vio jugar

En los últimos tiempos han surgido los Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Erling Haaland y Lamine Yamal, pero de momento para Cristiano Ronaldo sigue sin haber un mejor futbolista en la historia del fútbol que él mismo. Aunque sí reconoció a su eterno rival, Lionel Messi, como al mejor que ha tenido la posibilidad de ver.

Así lo expresó Pierce Morgan, periodista británico con una cercana relación con Cristiano Ronaldo. “Tuve una conversación muy interesante con Cristiano cenando luego de la primera entrevista que le hice. Fue sumamente respetuoso con Messi cuando le pregunté por quién fue el mejor futbolista que vio jugar”, le confió Morgan a talkSPORT en 2022.

No obstante, reconoció que Cristiano Ronaldo le aclaró que la pregunta no era del todo precisa: “Me dijo ‘Estás haciendo la pregunta equivocada, no me estás preguntando quién es el mejor jugador’, porque claro, no se ha visto a sí mismo en cancha jugando”, detalló Morgan.

