Thiago Almada confirmó en qué equipo jugará antes del Mundial 2026

Palmeiras, Benfica y Napoli estaban expectantes de lo que ocurriría con el futuro de Thiago Almada, de quien se había filtrado la información de que no estaba a gusto con la cantidad de minutos que venía adquiriendo en Atlético de Madrid, club al que llegó a mediados de 2025 por medio de 20.000.000 de euros.

A lo largo de las últimas semanas, al Guayo lo vincularon con los tres equipos mencionados, e incluso quien brindó declaraciones al respecto fue Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, que dejó en claro la postura del cuerpo técnico: “No nos interesa en la liga que jueguen, sino que simplemente jueguen y tengan minutos“, indicó. A lo que siguió: “Las decisiones no son solo futbolísticas y no tenemos por qué meternos en eso”.

Cuando todo hacía creer que el Colchonero iba a dejarlo salir, fue el propio mediocampista quien confirmó dónde jugará. Sí, a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, destacó que “hubo bastantes rumores en este tiempo” y confesó que “estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, demostrándole al técnico que quiero estar”. Allí fue que, en diálogo con AFA Estudio, reveló: “Está claro que voy a seguir en Atlético de Madrid”.

Sin rodeos, el ex Vélez y Botafogo le llevó tranquilidad a los fanáticos del club español, que sueña con LaLiga y también con la Champions League, pese a lo dificultoso que es por la cantidad de equipos que tienen una jerarquía igual o superior a la de los comandados por Diego Simeone. Pero el objetivo de Almada es claro: quedarse en el Colchonero y tener mayor rodaje para llegar firme a la cita mundialista.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

De momento, Thiago Almada solo acumula 2 goles y una asistencia en lo que va de la temporada 2025/2026 con la camiseta de Atlético de Madrid. En total suma 17 presencias entre todas las competencias, con las cuales apenas cosechó 619 minutos (un equivalente a poco menos de 7 partidos enteros).

