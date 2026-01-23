Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Thiago Almada confirmó en qué equipo jugará antes del Mundial 2026

El mediocampista ofensivo nacido en Ciudadela sabe que Lionel Scaloni quiere que esté en un equipo en el que tenga minutos.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Thiago Almada, mediocampista de Atlético de Madrid.
© Getty ImagesThiago Almada, mediocampista de Atlético de Madrid.

Palmeiras, Benfica y Napoli estaban expectantes de lo que ocurriría con el futuro de Thiago Almada, de quien se había filtrado la información de que no estaba a gusto con la cantidad de minutos que venía adquiriendo en Atlético de Madrid, club al que llegó a mediados de 2025 por medio de 20.000.000 de euros.

A lo largo de las últimas semanas, al Guayo lo vincularon con los tres equipos mencionados, e incluso quien brindó declaraciones al respecto fue Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, que dejó en claro la postura del cuerpo técnico: “No nos interesa en la liga que jueguen, sino que simplemente jueguen y tengan minutos“, indicó. A lo que siguió: “Las decisiones no son solo futbolísticas y no tenemos por qué meternos en eso”.

Cuando todo hacía creer que el Colchonero iba a dejarlo salir, fue el propio mediocampista quien confirmó dónde jugará. Sí, a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, destacó que “hubo bastantes rumores en este tiempo” y confesó que “estaba muy tranquilo haciendo mi trabajo en el club, demostrándole al técnico que quiero estar”. Allí fue que, en diálogo con AFA Estudio, reveló: “Está claro que voy a seguir en Atlético de Madrid”.

Sin rodeos, el ex Vélez y Botafogo le llevó tranquilidad a los fanáticos del club español, que sueña con LaLiga y también con la Champions League, pese a lo dificultoso que es por la cantidad de equipos que tienen una jerarquía igual o superior a la de los comandados por Diego Simeone. Pero el objetivo de Almada es claro: quedarse en el Colchonero y tener mayor rodaje para llegar firme a la cita mundialista.

Tweet placeholder

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

De momento, Thiago Almada solo acumula 2 goles y una asistencia en lo que va de la temporada 2025/2026 con la camiseta de Atlético de Madrid. En total suma 17 presencias entre todas las competencias, con las cuales apenas cosechó 619 minutos (un equivalente a poco menos de 7 partidos enteros).

Publicidad
Peligra el pase de Kevin Serna a Boca por la decisión de Fluminense que condiciona su futuro

ver también

Peligra el pase de Kevin Serna a Boca por la decisión de Fluminense que condiciona su futuro

Mientras Real Madrid le paga 21 millones, esto cobraría Vinícius Júnior si llega a Al Ahli

ver también

Mientras Real Madrid le paga 21 millones, esto cobraría Vinícius Júnior si llega a Al Ahli

DATOS CLAVES

  • Thiago Almada confirmó en AFA Estudio que continuará jugando en Atlético de Madrid.
  • El volante llegó al club en 2025 tras un pago de 20 millones de euros.
  • Palmeiras, Benfica y Napoli pretendían su ficha ante los rumores de salida.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
La postura del Cholo Simeone con el futuro de Almada
Fútbol europeo

La postura del Cholo Simeone con el futuro de Almada

El conflicto del entorno de Thiago Almada con el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El conflicto del entorno de Thiago Almada con el Atlético de Madrid

Reunión clave por el futuro de Thiago Almada en Atlético de Madrid
Fútbol europeo

Reunión clave por el futuro de Thiago Almada en Atlético de Madrid

El gesto de Ascacíbar que lo acerca a Boca: reunión urgente y lo que pide Estudiantes
Boca Juniors

El gesto de Ascacíbar que lo acerca a Boca: reunión urgente y lo que pide Estudiantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo