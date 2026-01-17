El Cholo Simeone dio detalles del mercado de pases de Atlético de Madrid y del futuro de Thiago Almada: “Mejor calidad que cantidad”

En primer lugar, hay que destacar que el mercado de pases en España finalizará el lunes 2 de febrero. Por eso mismo, los equipos aún continúan reforzándose. Y en el caso de Atlético de Madrid, que se encargó de renovar el contrato de Giuliano Simeone, puede sufrir la pérdida de Thiago Almada.

Durante la previa al compromiso contra Deportivo Alavés, correspondiente a la fecha 20 de LaLiga 2025-2026, en plena conferencia de prensa, Diego Simeone no solo se refirió a la situación puntual del ex enganche de Vélez Sarsfield que busca mayor continuidad, sino que también a los posibles refuerzos que podrían llegar.

A lo largo de las últimas horas, se vinculó al coreano Kang-in Lee con el cuadro rojiblanco, por el que Enrique Cerezo estaría negociando. Y antes de exclamar que el futbolista argentino de 24 años nacido en Ciudadela está “preparado para competir”, y “entusiasmado cuando le toca hacerlo de la mejor manera para poder tener más minutos”, el Cholo destacó que “su situación es como todas las de los otros compañeros”, y que es “la misma situación que le pasa a todos los chicos que están dentro del equipo”. Si bien no hizo referencia directa a una posible salida, dejó en claro que lo considera parte del grupo.

Pese a que llegó por pedido del entrenador, Almada perdió mucho terreno en Atlético de Madrid, equipo al que llegó hace tan solo seis meses. Por eso mismo, existe la posibilidad de que recale en Palmeiras o en Napoli, que lo siguen de cerca. Pese al interés de los equipos mencionados, por el momento no hubo una oferta formal de club a club. Mientras tanto, el Cholo fue claro con respecto al armado del plantel y la posibilidad de volver a contar con 24 futbolistas, tal como cuando inició la temporada: “Lo hablamos con Mateu, Carlos y Miguel, y estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo: mejor calidad que cantidad”, enfatizó.

Thiago Almada, futbolista argentino de Atlético de Madrid.

Los números de Thiago Almada en Atlético de Madrid

De momento, Thiago Almada solo acumula 2 goles y una asistencia en lo que va de la temporada 2025/2026 con la camiseta de Atlético de Madrid. En total suma 17 presencias entre todas las competencias, con las cuales apenas cosechó 619 minutos (un equivalente a poco menos de 7 partidos enteros).

Por eso, la idea de su entorno de cambiar de aires para que eleve su protagonismo y no pierda, sobre todo, su lugar en la Selección Argentina a tan pocas semanas del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

