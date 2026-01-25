El golazo de Thiago Almada en Atlético de Madrid vs. Mallorca

Thiago Almada volvió al gol en el Atlético de Madrid. Fue este domingo 25 de enero en el encuentro que el equipo que comanda Diego Simeone disputó ante el Mallorca en el Estadio Metropolitano por la jornada 21 de LaLiga 2025/2026. El ex Vélez, que ingresó a los 72 minutos en lugar de Alexander Sorloth, cerca del final aprovechó un rebote para tomar la pelota, ingresar al área, arrimarse hasta el punto de penal y rematar fuerte y arriba, imposible de despejar para el arquero Leo Roman.

De esta manera, el Atleti sentenció el duelo con el elenco bermellón. Ganó 3 a 0 (los otros goles los marcaron Alexander Sorloth y David López en contra) y ahora acumula 44 puntos, cifra que le sirve para subir un peldaño y ubicarse tercero en la tabla de posiciones del campeonato español, a 5 del FC Barcelona (que debe jugar vs. Real Oviedo) y a 7 del Real Madrid (venció al Villarreal 2 a 0).

Por cierto, con este tanto, Thiago Almada rompió una racha de casi 3 meses sin anotar. La última vez fue el primero de noviembre en el triunfo del Atlético de Madrid por 3 a 0 sobre el Sevilla, también en el Estadio Metropolitano de la capital española. Aquel día no solo marcó, sino que también aportó una asistencia.

De esta manera, el oriundo de Fuerte Apache (que con su tanto vs. Mallorca también despeja las críticas que le estaban cayendo por su rendimiento) acumula tres goles (también le anotó al Osasuna el 18 de octubre del año pasado) y una asistencia en lo que va de la temporada con el elenco rojiblanco.

El puntaje de los medios de comunicación de España para con Thiago Almada

Marca: ”Se colocó como interior para conectar con Julián. Aprovechó un balón suelto tras el saque de un córner para exhibir su habilidad, acomodarse y soltar un latigazo imparable para Leo Román en el 3-0. NOTA FINAL: 7”.

Diario AS: ”Entrada muy positiva al partido, culminada con golazo. Cómodo en esa posición de mediapunta, recibiendo a la espalda de los pivotes y conduciendo para dar el último pase. Puede ser la posición donde se sienta más en su salsa. El gol fue de confianza, de atreverse, lo que necesita”.

El Desmarque: ”Thiago Almada (7): Entró como suplente y cerró la goleada con un auténtico golazo por la escuadra”.