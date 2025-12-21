Enojo entre los hinchas de Cruz Azul tras confirmarse la llegada de Miguel Borja: “Ex jugador y acabado”

Una vez que terminó la participación de River en 2025, Marcelo Gallardo les comunicó a algunos jugadores que no serían tenidos en cuenta para 2026 y uno de ellos fue Miguel Ángel Borja, a quien se le terminaba el contrato el 31 de diciembre de este año. El colombiano coqueteó con Boca, pero finalmente su destino estará en Cruz Azul de México.

El 2025 de Miguel Ángel Borja lejos estuvo de ser el ideal. En River disputó 48 partidos en los que apenas convirtió 8 goles y brindó tres asistencias. Más allá de la cruda estadística, su rendimiento no fue para nada bueno y también falló en momentos importantes como en la definición por penales ante Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina.

¿Cómo tomaron en Cruz Azul su llegada?

El pasado viernes se comenzó a hablar en México de la llegada de Miguel Ángel Borja para reforzar la ofensiva del equipo. Los hinchas, que no están para nada contentos en líneas generales con el rendimiento del equipo ni con Larcamón, su entrenador, fueron lapidarios en las redes sociales con el fichaje del Colibrí.

Borja se marchó de River luego de tres años y medio. (Foto: Getty).

A través de las redes sociales, los hinchas de la Máquina Cementera cuestionaron la llegada de Borja, lo acusan de no estar a la altura del club, también de ser un ex jugador y de estar acabado. Además, en reiteradas oportunidades, destacaron su pésimo año en River.

Los hinchas de Cruz Azul vs. Borja

