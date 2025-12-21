Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ex River

Enojo entre los hinchas de Cruz Azul tras confirmarse la llegada de Miguel Borja: “Ex jugador y acabado”

Tras su salida de River, el colombiano coqueteó con Boca aunque su destino estará en uno de los clubes más importantes de México.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja será futbolista de la Máquina Cementera
© Getty - imagen creada con GeminiMiguel Borja será futbolista de la Máquina Cementera

Una vez que terminó la participación de River en 2025, Marcelo Gallardo les comunicó a algunos jugadores que no serían tenidos en cuenta para 2026 y uno de ellos fue Miguel Ángel Borja, a quien se le terminaba el contrato el 31 de diciembre de este año. El colombiano coqueteó con Boca, pero finalmente su destino estará en Cruz Azul de México.

El 2025 de Miguel Ángel Borja lejos estuvo de ser el ideal. En River disputó 48 partidos en los que apenas convirtió 8 goles y brindó tres asistencias. Más allá de la cruda estadística, su rendimiento no fue para nada bueno y también falló en momentos importantes como en la definición por penales ante Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina.

¿Cómo tomaron en Cruz Azul su llegada?

El pasado viernes se comenzó a hablar en México de la llegada de Miguel Ángel Borja para reforzar la ofensiva del equipo. Los hinchas, que no están para nada contentos en líneas generales con el rendimiento del equipo ni con Larcamón, su entrenador, fueron lapidarios en las redes sociales con el fichaje del Colibrí.

Borja se marchó de River luego de tres años y medio. (Foto: Getty).

Borja se marchó de River luego de tres años y medio. (Foto: Getty).

A través de las redes sociales, los hinchas de la Máquina Cementera cuestionaron la llegada de Borja, lo acusan de no estar a la altura del club, también de ser un ex jugador y de estar acabado. Además, en reiteradas oportunidades, destacaron su pésimo año en River.

Los hinchas de Cruz Azul vs. Borja

Aníbal Moreno habló por primera vez como jugador de River: “Decisión correcta”

ver también

Aníbal Moreno habló por primera vez como jugador de River: “Decisión correcta”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo informó a Miguel Ángel Borja que no será tenido en cuenta para 2026.
  • El delantero Miguel Ángel Borja finaliza su contrato con River el 31 de diciembre.
  • Cruz Azul de México será el destino del atacante tras anotar 8 goles en 2025.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
En México confirman un acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja: los detalles
Fútbol Internacional

En México confirman un acuerdo entre Cruz Azul y Miguel Borja: los detalles

Borja se mostró listo para su próximo objetivo en plenas charlas con Boca
River Plate

Borja se mostró listo para su próximo objetivo en plenas charlas con Boca

Cristian Traverso se opuso a la llegada de Miguel Borja a Boca y expuso los motivos: “No tengo dudas”
Boca Juniors

Cristian Traverso se opuso a la llegada de Miguel Borja a Boca y expuso los motivos: “No tengo dudas”

Jugó más de 60 partidos en Boca y confirmó que habló con Advíncula para que deje el club
Boca Juniors

Jugó más de 60 partidos en Boca y confirmó que habló con Advíncula para que deje el club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo