Fernando Muslera reveló detalles de su desconocida amistad con Lionel Scaloni: “Me hizo la vida simple”

En el fútbol, los caminos de los protagonistas suelen cruzarse de formas inesperadas, forjando amistades que perduran más allá de las camisetas. Una de esas historias, hasta hoy poco conocida, tiene como protagonistas a Fernando Muslera, figura de Estudiantes de La Plata, y a Lionel Scaloni. El arquero uruguayo fue el encargado de abrir el baúl de los recuerdos y confesar la conexión que tuvo con técnico de Selección Argentina, al punto de adoptarlo casi como un hermano menor en su adaptación al fútbol europeo.

Corría la temporada 2007/2008. Un joven Muslera de 21 años dejaba Nacional de Montevideo para sumarse a la Lazio de Italia. Allí se encontró con un Scaloni que ya tenía el cuero curtido por las batallas en La Coruña y el Mundial 2006. “Leo Scaloni fue el que me hizo la vida simple fuera del fútbol“, confesó Muslera en el podcast El Distinto, recordando los gestos que grafican al hombre detrás del técnico: “En su momento me le fui a vivir a la casa, un fenómeno“.

Según relató el arquero del Pincha, el nacido en Pujato le entregaba literalmente las llaves de su vida en Roma. “Él siempre fue de irse a Mallorca porque tiene la familia y cada vez que se iba me decía: ‘Agarrá la camioneta, hacé lo que quieras. Andá y vení, paseá, divertite’. Esas cosas no tienen precio, me hizo la vida fácil mientras trataba de adaptarme a algo totalmente nuevo”.

Bajo ese contexto, Muslera también se permitió analizar la metamorfosis de Scaloni. Aquel compañero que le prestaba la camioneta tiene matices diferentes al conductor que hoy gestiona a Messi y compañía. “En el vestuario era de las personas que te alegraban los entrenamientos“, rememoró, para luego contrastar con su versión actual: “Hoy está más tranquilo, calmado y ubicado a la hora de hablar“.

A pesar de la agenda apretada del técnico campeón del mundo, el vínculo perdura. “Sigo teniendo contacto con él. Hemos tenido lindas charlas. Ahora lo molesto menos porque está mucho más ocupado”, admitió Muslera sobre uno de los amigos que le dio el fútbol.

Compañeros de habitación y caminos cruzados

Desde lo estadístico, la coincidencia entre el argentino y el charrúa fue breve pero intensa. Compartieron el plantel romano y noches de concentración durante aquella temporada, donde la Lazio disputaba la Champions League. Esa convivencia en el vestuario también tuvo otro protagonista argentino: “Yo concentraba con él y después me tocó con Mauro Zárate, fueron los dos argentinos con los que concentré“, recordó el arquero.

Los caminos se separaron en enero de 2008, cuando Scaloni partió a préstamo al Mallorca, iniciando la recta final de su carrera que luego lo llevaría de vuelta a la Lazio y finalmente al Atalanta. Muslera, por su parte, se quedaría en Roma hasta 2011, cuando le dio paso a su histórica etapa en Turquía.

