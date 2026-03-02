Es tendencia:
Lionel Messi marcó un doblete para Inter Miami y se acercó a Cristiano Ronaldo: cómo está la lucha por llegar a los 1000 goles

El delantero de las 'Garzas' quedó a un paso de los 900 goles en su carrera y le achicó la distancia al portugués.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Messi, jugador de Inter Miami.
Lionel Messi, jugador de Inter Miami.

En el marco de la segunda fecha de la fase regular de la MLS, tras comenzar perdiendo, Inter Miami se lo dio vuelta a Orlando City en el Inter&Co Stadium con un doblete de Lionel Messi y de esta manera se quedó con el Clásico del Sol por 4 a 2.

Con este doblete, el delantero argentino no solo llegó al 22° año consecutivo convirtiendo de manera oficial, sino que también le recortó distancia a Cristiano Ronaldo en la pelea por transformarse en el primer futbolista profesional en llegar a los 1000 goles en su carrera. 

Por el momento el astro portugués sigue liderando esta batalla mano a mano entre ambos. En total son 66 los goles que hay de diferencia entre los dos, teniendo en cuenta también que CR7 tiene dos años más de carrera que el argentino, por lo que disputó una mayor cantidad de encuentros. 

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Tal como se mencionó anteriormente, el delantero portugués que se desempeña en Al Nassr de Arabia Saudita es quien viene con ventaja en esta carrera. Tal es así que el ‘Bicho’ tiene 964 goles en su carrera entre clubes y selección, por lo que se encuentra a tan solo 36 del objetivo. 

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 898 goles y se encuentra a 66 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 102 conversiones.

Lionel Messi celebra su doblete ante Orlando City. (Getty).
”Lionel Messi es el mejor que ha jugado al fútbol”

Messi igualó un hito de Pelé

En la victoria de Inter Miami por 4 a 2 frente a Orlando City, el delantero argentino sumó otra marca más a su extensa carrera, ya que uno de los dos tantos que convirtió fue de tiro libre. Por esta vía lleva 70 en su trayectoria e igualó a Pelé como el cuarto jugador con más goles de pelota parada. 

Datos claves 

  • Lionel Messi anotó un doblete en la victoria 4-2 de Inter Miami ante Orlando.
  • Cristiano Ronaldo lidera con 964 goles, superando por 66 tantos la marca de Messi.
  • Messi alcanzó 70 goles de tiro libre, igualando el récord histórico de Pelé.
