Lopetegui, DT de Qatar: del drama que se vive por el conflicto bélico a la chance de que se juegue la Finalissima

Se vienen jornadas de máxima tensión en Medio Oriente y son varios los países involucrados en el conflicto bélico que tiene como protagonista a Irán, Israel y Estados Unidos. Alí Jameneí, líder supremo iraní, fue abatido en los últimos días y eso trajo una escalada de violencia que incluyó ataques a varios países del Golfo Pérsico, entre ellos Qatar.

Lógicamente, el fútbol pasa a un segundo plano en medio de una guerra, pero hay cuestiones organizativas que deben resolverse en las próximas horas, entre ellas qué pasará con la Finalissima que deben jugar la Selección Argentina y España el próximo sábado 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

La Asociación Qatarí de Fútbol emitió un comunicado en el que suspendió sus actividades hasta nuevo aviso. Cabe destacar que en Qatar hubo algunas ataques por parte de Irán a bases militares estadounidenses y la intranquilidad se palpa en las calles de Doha. Quien se refirió al respecto fue Julen Lopetegui, entrenador español que se desempeña como seleccionador de Qatar.

Lopetegui habló de la Finalissima

En diálogo con RTVE, el entrenador español afirmó: “Ojalá que se pueda jugar la Finalissima y espero que sí. Esto irá día a día. Todavía es pronto. Confío en que esto se pueda resolver lo antes posible y se pueda volver a la normalidad en los partidos a finales de marzo para que se desarrolle tal y como estaba organizado”.

¿Cómo se vive el conflicto en Qatar?

Lopetegui fue consultado respecto al conflicto bélico en Medio Oriente y afirmó: “Se está viviendo con la inquietud normal de una situación como esta. Recluidos cada uno en su domicilio. Las informaciones que tenemos es que los objetivos han sido las bases militares estadounidenses. Con tranquilidad, no hemos tenido sustos. Lógicamente, mucha precaución de estar en casa y en contacto permanente con las autoridades de Qatar y con nuestra embajada. Estamos bien”.

“Hay una comunidad española muy amplia aquí con el mundo del fútbol. Estamos bien dentro de la inquietud que se genera en amigos y familiares. Aquí hay una calma tensa que algunas veces se ve rota por esos misiles que pueden llegar de las zonas militares. Esperando que todo se arregle y vuelva a la normalidad”, completó.

