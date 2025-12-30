Fue campeón con Messi en Barcelona, enfrentó a la Selección Argentina y se retira a los 35 años

Poco a poco, las estrellas mundiales van colgando los botines para dejarle sus lugares a los jóvenes y que sean estos los que cautiven a los fanáticos con goles, gambetas y filigranas. También para que se transformen en leyendas de los clubes, como ya ocurrió con Lionel Messi en FC Barcelona.

La Pulga, que se prepara para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y será el sexto que dispute, fue testigo del retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes terminó la temporada 2025 en Inter Miami. Pero ahora, quien decidió alejarse del fútbol profesional para estar más cerca de su familia es el bosnio Miralem Pjanić.

Fue campeón de la Copa del Rey en 2021, donde celebró uno de los últimos títulos de Messi en el Blaugrana, pasó por equipos como Olympique Lyonnais, AS Roma y Juventus, donde también dejó una huella. Incluso, dijo presente en Brasil 2014, que fue la única participación mundialista con el seleccionado de Bosnia y Herzegovina. Allí se dio el lujo de enfrentar a la Selección Argentina, en el primer partido del Grupo F, el cual compartieron con Nigeria e Irán.

“No volveré a jugar. He puesto fin a mi carrera”, declaró Pjanić, en diálogo con Tuttosport. Y añadió detalles de lo que ocurre en su actualidad: “Ahora vivo en Dubái y ya no soy futbolista, sino papá de mi hijo pequeño: él es mi prioridad“, enfatizó para dejar en claro que, a los 35 años y tras lucir la camiseta de CSKA Moscow, no volverá a competir profesionalmente.

Miralem Pjanić durante su etapa en Juventus. (Emanuele Perrone/Getty Images)

Todos los títulos de Miralem Pjanić

Competencia Club País Año Copa Italia Juventus Italia 2017 Serie A Juventus Italia 2017 Copa Italia Juventus Italia 2018 Serie A Juventus Italia 2018 Supercopa de Italia Juventus Italia 2018 Serie A Juventus Italia 2019 Serie A Juventus Italia 2020 Copa del Rey FC Barcelona España 2021 Supercopa de Turquía Beşiktaş Turquía 2021 Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos Sharjah FC EAU 2022 Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos Sharjah FC EAU 2022 Copa Presidente de Emiratos Árabes Unidos Sharjah FC EAU 2023 Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos Sharjah FC EAU 2023 Copa de Rusia CSKA Moscow Rusia 2025

