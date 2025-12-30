Es tendencia:
Fue campeón con Messi en Barcelona, enfrentó a la Selección Argentina y se retira a los 35 años

Tras 782 partidos oficiales y una Copa del Mundo en su espalda, decidió colgar los botines para poder comenzar a disfrutar de su familia.

Por Julián Mazzara

Poco a poco, las estrellas mundiales van colgando los botines para dejarle sus lugares a los jóvenes y que sean estos los que cautiven a los fanáticos con goles, gambetas y filigranas. También para que se transformen en leyendas de los clubes, como ya ocurrió con Lionel Messi en FC Barcelona.

La Pulga, que se prepara para afrontar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y será el sexto que dispute, fue testigo del retiro de Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes terminó la temporada 2025 en Inter Miami. Pero ahora, quien decidió alejarse del fútbol profesional para estar más cerca de su familia es el bosnio Miralem Pjanić.

Fue campeón de la Copa del Rey en 2021, donde celebró uno de los últimos títulos de Messi en el Blaugrana, pasó por equipos como Olympique Lyonnais, AS Roma y Juventus, donde también dejó una huella. Incluso, dijo presente en Brasil 2014, que fue la única participación mundialista con el seleccionado de Bosnia y Herzegovina. Allí se dio el lujo de enfrentar a la Selección Argentina, en el primer partido del Grupo F, el cual compartieron con Nigeria e Irán.

“No volveré a jugar. He puesto fin a mi carrera”, declaró Pjanić, en diálogo con Tuttosport. Y añadió detalles de lo que ocurre en su actualidad: “Ahora vivo en Dubái y ya no soy futbolista, sino papá de mi hijo pequeño: él es mi prioridad“, enfatizó para dejar en claro que, a los 35 años y tras lucir la camiseta de CSKA Moscow, no volverá a competir profesionalmente.

Todos los títulos de Miralem Pjanić

CompetenciaClubPaísAño
Copa ItaliaJuventusItalia2017
Serie AJuventusItalia2017
Copa ItaliaJuventusItalia2018
Serie AJuventusItalia2018
Supercopa de ItaliaJuventusItalia2018
Serie AJuventusItalia2019
Serie AJuventusItalia2020
Copa del ReyFC BarcelonaEspaña2021
Supercopa de TurquíaBeşiktaşTurquía2021
Copa Presidente de Emiratos Árabes UnidosSharjah FCEAU2022
Supercopa de los Emiratos Árabes UnidosSharjah FCEAU2022
Copa Presidente de Emiratos Árabes UnidosSharjah FCEAU2023
Copa de Liga de los Emiratos Árabes UnidosSharjah FCEAU2023
Copa de RusiaCSKA MoscowRusia2025
DATOS CLAVES

  • Miralem Pjanić anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a los 35 años.
  • Ganó la Copa del Rey 2021 con Barcelona y jugó en Juventus y Roma.
  • Declaró al medio Tuttosport que reside en Dubái priorizando a su familia.
