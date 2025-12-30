Gasperini sentenció el futuro de Paulo Dybala en Roma en medio de las charlas con Boca

Paulo Dybala volvió a ser titular en Roma y, como si fuera poco, jugó los 90 minutos en la victoria ante Genoa. La Joya empieza a sumar minutos con regularidad en el equipo italiano, en el medio del interés de Boca por sumarlo cuando finalice la temporada europea.

En ese contexto, Gian Piero Gasperini tomó la palabra en conferencia de prensa y dejó en claro lo que piensa del campeón del mundo: “La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente“.

Posteriormente, el estratega fue contundente a la hora de referirse a sus planes con la Joya: “Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de esta noche. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.

Dybala volvió a jugar un partido completo en la Roma, algo que no hacía desde el 29 de octubre en la victoria de su equipo sobre Parma. En el medio, se perdió tres compromisos (dos de Serie A y uno de Europa League) por una lesión muscular.

La temporada de Paulo Dybala

Los problemas físicos vienen siendo un dolor de cabeza para Dybala desde el inicio de la temporada. De julio a diciembre, el argentino apenas alcanzó a jugar 14 de los 23 compromisos de la Roma, cosechando 842 minutos en cancha sobre 2.070 posibles.

El saldo del delantero es de apenas 2 goles y 1 asistencia, muy por debajo de su promedio habitual en el fútbol italiano. De todas formas, su presencia es clave para el equipo y es por eso que su salida después del 30 de junio está lejos de ser un hecho.

El entorno de Paulo Dybala juega un rol clave

En “Otro día perdido“, programa de Mario Pergolini en El Trece, Catherine Fulop explicó por qué es posible la llegada de Dybala a Boca: “Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma, porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Galante)… y ellos eran así ‘curruñita’ (muy pegados)”.

“Hacían pijamadas y estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, explicó la actriz y suegra del campeón del mundo y profundizó: “Ahora hablando en serio… porque parece que no hablara en serio… Ori está muy sola allá“.

