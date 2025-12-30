Es tendencia:
logotipo del encabezado
Roma

Gasperini sentenció el futuro de Paulo Dybala en Roma en medio de las charlas con Boca

Ante la incertidumbre por el futuro de la Joya, el entrenador italiano dejó en claro cuánto protagonismo le dará.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Paulo Dybala, figura de Roma.
© GettyPaulo Dybala, figura de Roma.

Paulo Dybala volvió a ser titular en Roma y, como si fuera poco, jugó los 90 minutos en la victoria ante Genoa. La Joya empieza a sumar minutos con regularidad en el equipo italiano, en el medio del interés de Boca por sumarlo cuando finalice la temporada europea.

En ese contexto, Gian Piero Gasperini tomó la palabra en conferencia de prensa y dejó en claro lo que piensa del campeón del mundo: “La Roma no tiene otros jugadores de tanta calidad. Está claro que cuando está en forma, el juego ofensivo se desarrolla de una manera completamente diferente“.

Posteriormente, el estratega fue contundente a la hora de referirse a sus planes con la Joya: “Si no está lesionado, juega. Cuando no está en las mismas condiciones o tiene alguna dolencia, no responde en partidos como el de esta noche. Pero incluso a mitad de temporada, sigue bien, porque juega para este equipo”.

Dybala volvió a jugar un partido completo en la Roma, algo que no hacía desde el 29 de octubre en la victoria de su equipo sobre Parma. En el medio, se perdió tres compromisos (dos de Serie A y uno de Europa League) por una lesión muscular.

La temporada de Paulo Dybala

Los problemas físicos vienen siendo un dolor de cabeza para Dybala desde el inicio de la temporada. De julio a diciembre, el argentino apenas alcanzó a jugar 14 de los 23 compromisos de la Roma, cosechando 842 minutos en cancha sobre 2.070 posibles.

El saldo del delantero es de apenas 2 goles y 1 asistencia, muy por debajo de su promedio habitual en el fútbol italiano. De todas formas, su presencia es clave para el equipo y es por eso que su salida después del 30 de junio está lejos de ser un hecho.

Publicidad
Nuevo mensaje para Scaloni hacia el Mundial: el gol de Soulé para Roma ante Genoa

ver también

Nuevo mensaje para Scaloni hacia el Mundial: el gol de Soulé para Roma ante Genoa

El entorno de Paulo Dybala juega un rol clave

En “Otro día perdido“, programa de Mario Pergolini en El Trece, Catherine Fulop explicó por qué es posible la llegada de Dybala a Boca: “Oriana es la que está hinchando las pelotas que se quiere ir de Roma, porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Galante)… y ellos eran así ‘curruñita’ (muy pegados)”.

“Hacían pijamadas y estaban todo el día juntos. Cuando iban a la cancha se sentaban todos en el mismo palco con los niñitos”, explicó la actriz y suegra del campeón del mundo y profundizó: “Ahora hablando en serio… porque parece que no hablara en serio… Ori está muy sola allá“.

DATOS CLAVE

  • Gasperini afirmó que la Roma carece de otros jugadores con la calidad de Dybala.
  • El estratega confirmó que el argentino jugará siempre que no presente ninguna lesión física.
  • Dybala jugó 90 minutos ante Genoa, completando un partido tras dos meses.
Publicidad
Riquelme confirmó a Úbeda como DT para 2026, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ver también

Riquelme confirmó a Úbeda como DT para 2026, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

Roma encuentra al reemplazante de Paulo Dybala en un delantero de Atlético de Madrid

ver también

Roma encuentra al reemplazante de Paulo Dybala en un delantero de Atlético de Madrid

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo
Boca Juniors

En Italia sostienen que Paulo Dybala quiere seguir en Roma y Boca se aferra a la única alternativa para ficharlo

Los hinchas de Boca invadieron el posteo navideño de Dybala: "Te esperamos"
Boca Juniors

Los hinchas de Boca invadieron el posteo navideño de Dybala: "Te esperamos"

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

Los pilotos de la Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor del 2025 a pesar de haber ganado el campeonato
FÓRMULA 1

Los pilotos de la Fórmula 1 no eligieron a Lando Norris como el mejor del 2025 a pesar de haber ganado el campeonato

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo