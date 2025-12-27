Giovani Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami: la condición que exige Real Betis

Después de una temporada histórica en la que conquistó por primera vez la Major League Soccer, Inter Miami redobla la apuesta e insiste con el ambicioso proyecto deportivo que encabeza Lionel Messi. En esta ocasión, ya inmerso en el mercado de pases de cara al 2026, está en plenas negociaciones para fichar a Giovani Lo Celso como refuerzo estelar y un salto de calidad al equipo.

Después de que Sergio Busquets y Jordi Alba hayan anunciado sus retiros como futbolistas profesionales, Las Garzas se ven obligados a salir en busca de estrellas que puedan suplir dichas bajas. Y tras cerrar un lateral izquierdo como Sergio Reguilón, ahora el foco está puesto en reemplazar al volante español y es por eso que el rosarino pica en punta como la incorporación de jerarquía.

Lo cierto es que, para que se lleve a cabo, Real Betis exige alrededor de 5 millones de dólares. El conjunto europeo está abierto a dejar salir al argentino porque está lejos de ser una prioridad para el entrenador y tiene un salario muy elevado, pero con la condición de que Inter Miami acerque una oferta que sirva para recuperar lo invertido a mediados de 2024, que fue ese mismo monto.

Giovani Lo Celso, jugador de la Selección Argentina y Real Betis. (Getty Images)

El futbolista ve con buenos ojos emigrar a la MLS, ya que sería compañero de Messi y de Rodrigo De Paul, además otros tantos albicelestes. Pero la presencia de ellos que, además de ser sus compañeros en la Selección Argentina también son sus íntimos amigos, sería fundamental en la preparación en esta recta final de cara a la Copa del Mundo que se jugará en junio y julio de 2026.

Si todo prospera de manera positiva, Lo Celso tendría acordado de palabra un contrato con vigencia por dos temporadas con opción a extenderlo por un año más. Así las cosas, mientras el representante del jugador gestiona la operación para que llegue a buen puerto, se estima que en los próximos días se avance hacia un acuerdo total entre todas las partes implicadas.

Un dato importante a tener en cuenta es que Lo Celso se perdió el último Mundial por lesión. Por ese motivo, quiere llegar de la mejor manera a la cita máxima para poder mantener su lugar en la lista de convocados. En la actualidad, no es titular desde el 23 de noviembre y quedarse en España podría ser contraproducente para su objetivo, por lo que apunta a Inter Miami.

