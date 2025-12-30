Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La decisión que ya habría comunicado Lo Celso al Betis ante la avanzada de Inter Miami para juntarlo con Messi

Confirman que ni en Betis están cansados del argentino, ni Pellegrini ha dejado de confiar en él. En ese contexto, el jugador ya les habría hecho saber sus intenciones a futuro.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El argentino tiene contrato con Betis hasta 2028.
© Getty ImagesEl argentino tiene contrato con Betis hasta 2028.

Después de notar que en Estados Unidos, Argentina y hasta en España ya comenzaban a dar por hecha la salida de Giovani Lo Celso para jugar junto a Lionel Messi en Inter Miami, desde Betis se encargaron de dejar en claro que la posición del club respecto al jugador argentino es muy diferente de la que esas versiones habían planteado, llegando incluso a señalar un cansancio del entrenador Manuel Pellegrini ante su irregularidad.

La realidad es que ni en Betis están cansados de Lo Celso, que tiene contrato hasta 2028, ni Pellegrini ha dejado de confiar en él. Por el contrario, entiende que las distintas dolencias musculares con las que acarreó en esta primera mitad de temporada le han impedido rendir al nivel que, sabe el DT, todavía puede recuperar.

Según el portal Estadio Deportivo, no hay ningún tipo de indicio para hablar de una “salida inminente”, como se había avanzado a un lado y el otro del Atlántico. De hecho, en Betis no recibieron ningún tipo de comunicación formal para negociar un fichaje o una cesión por el argentino.

Que a Giovani Lo Celso podría hacerle ilusión compartir plantel con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami es innegable, pero incluso cuando se consideró que este podría presionar para dejar Betis en enero y ganar mayor rodaje en los meses previos al Mundial, la decisión del jugador pasaría en realidad por permanecer en el club español al menos hasta fin de temporada, es decir hasta mediados de 2026.

Lo Celso necesita hacer una buena segunda mitad de temporada para no perder terreno en la Selección Argentina (Getty).

Lo Celso necesita hacer una buena segunda mitad de temporada para no perder terreno en la Selección Argentina (Getty).

Ni ganga, ni intransferible

Otro detalle ligado a Giovani Lo Celso y el mercado de pases que desde Betis le confirmaron a Estadio Deportivo es que ni en el peor de los casos se plantearían transferir al jugador por una suma que oscile entre los cinco y los seis millones de euros.

Publicidad
La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami de Lionel Messi

ver también

La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami de Lionel Messi

Aunque no hay en La Cartuja ningún futbolista al que hoy se le pueda colgar el cartel de intransferible, quien quiera negociar seriamente para llevarse a Gio Lo Celso no debería ofertar menos de 10 millones. De hecho, su cotización actual según Transfermarkt es de 15 millones.

Data clave

  • Giovani Lo Celso tiene contrato con el Betis hasta 2028 y cuenta con la confianza de Pellegrini.
  • Betis no recibió ofertas formales del Inter Miami y niega una salida inminente del argentino.
  • El club exigiría mínimo 10 millones de euros para negociar, rechazando cifras cercanas a 5 millones.
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami
Selección Argentina

La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami

Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami
Fútbol Internacional

Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami

"Messi me dijo que le gusta Italia"
Lionel Messi

"Messi me dijo que le gusta Italia"

La IA se adelantó a la obra de River y adelantó cómo quedará el Monumental techado
River Plate

La IA se adelantó a la obra de River y adelantó cómo quedará el Monumental techado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo