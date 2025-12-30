La decisión que ya habría comunicado Lo Celso al Betis ante la avanzada de Inter Miami para juntarlo con Messi

Después de notar que en Estados Unidos, Argentina y hasta en España ya comenzaban a dar por hecha la salida de Giovani Lo Celso para jugar junto a Lionel Messi en Inter Miami, desde Betis se encargaron de dejar en claro que la posición del club respecto al jugador argentino es muy diferente de la que esas versiones habían planteado, llegando incluso a señalar un cansancio del entrenador Manuel Pellegrini ante su irregularidad.

La realidad es que ni en Betis están cansados de Lo Celso, que tiene contrato hasta 2028, ni Pellegrini ha dejado de confiar en él. Por el contrario, entiende que las distintas dolencias musculares con las que acarreó en esta primera mitad de temporada le han impedido rendir al nivel que, sabe el DT, todavía puede recuperar.

Según el portal Estadio Deportivo, no hay ningún tipo de indicio para hablar de una “salida inminente”, como se había avanzado a un lado y el otro del Atlántico. De hecho, en Betis no recibieron ningún tipo de comunicación formal para negociar un fichaje o una cesión por el argentino.

Que a Giovani Lo Celso podría hacerle ilusión compartir plantel con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Inter Miami es innegable, pero incluso cuando se consideró que este podría presionar para dejar Betis en enero y ganar mayor rodaje en los meses previos al Mundial, la decisión del jugador pasaría en realidad por permanecer en el club español al menos hasta fin de temporada, es decir hasta mediados de 2026.

Lo Celso necesita hacer una buena segunda mitad de temporada para no perder terreno en la Selección Argentina (Getty).

Ni ganga, ni intransferible

Otro detalle ligado a Giovani Lo Celso y el mercado de pases que desde Betis le confirmaron a Estadio Deportivo es que ni en el peor de los casos se plantearían transferir al jugador por una suma que oscile entre los cinco y los seis millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también La postura de Manuel Pellegrini a la posible salida de Gio Lo Celso al Inter Miami de Lionel Messi

Aunque no hay en La Cartuja ningún futbolista al que hoy se le pueda colgar el cartel de intransferible, quien quiera negociar seriamente para llevarse a Gio Lo Celso no debería ofertar menos de 10 millones. De hecho, su cotización actual según Transfermarkt es de 15 millones.

Data clave