Rodolfo D´Onofrio asumió como presidente de River a fines de 2013. Por aquel entonces, el club sufría un descalabro institucional importante y el foco estaba puesto en acomodar los números. Rápidamente, primero con Ramón Díaz y luego con Marcel Gallardo, llegaron los logros deportivos. Campeonatos locales, títulos internacionales y el reposicionamiento del club luego de años llenos de dramatismo.

El haber acomodado los números, tener logros deportivos y una cantera inagotable de talento allanó el camino para que los dirigentes se animen a dar el salto de calidad que necesitaba River en lo que respecta a la infraestructura. Si bien los trabajos más visibles se pueden observar en el Estadio Monumental, no hay que olvidarse de lo realizado en el River Camp, en el predio de Cantilo y en todo el club.

Se hizo el Colegio River a nuevo, un SUM de primer nivel para que los socios puedan disfrutar, se duplicó la capacidad del estacionamiento interno y se produjeron múltiples obras que cambiaron la vida del club, pero el Monumental sigue siendo la obsesión y todo indica que en 2026 habrá modificaciones relevantes.

Se viene el techado del Monumental

Luego de Rodolfo D´Onofrio, Jorge Brito fue presidente de River y durante su gestión se produjo la ampliación de la capacidad del Estadio Monumental con la construcción de las tribunas inferiores, además de la creación de palcos en las cabeceras medias. En noviembre de 2025, Stefano Di Carlo asumió como nuevo presidente y, en la misma línea que sus antecesores -del mismo color político- también promete realizar cambios importantes en la casa del Millonario.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en Radio La Red, entre fines de enero y comienzos de febrero se anunciaría que en 2026 se iniciará la construcción del techo del Estadio Monumental. Un detalle no menor es que River nunca tendrá que dejar la localía mientras se realicen esos trabajos.

Así fue el proyecto que en su momento presentó D´Onofrio para techar el Monumental.

Nuevo aumento de la capacidad

River, por tercer año consecutivo, fue el club más convocante del mundo con una media de espectadores por partido superior a los 85 mil. Ante este panorama, los dirigentes consideran que hay que aumentar la capacidad y el número estimado es llevarla a 100 mil espectadores. Resta saber de qué manera se hará, pero es algo que sucederá y también se estima que esas obras iniciarán en este 2026, al igual que el techado.

