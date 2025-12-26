Es tendencia:
Fútbol internacional

Los seis arqueros mejores que el Dibu Martínez en todo el mundo, según la IFFHS

El campeón del mundo con la Selección Argentina quedó 7° en el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.

Por Nahuel De Hoz

© Getty ImagesEmiliano Dibu Martínez, arquero campeón del mundo con la Selección Argentina.

Tal como ocurre todos los años, este 2025 no iba ser la excepción y es por eso que se hicieron entrega los premios de la IFFHS. En las últimas horas se dio a conocer el Top 10 del reconocimiento al Mejor Portero del Mundo Masculino y volvió a repetirse un ganador. Además, Emiliano Martínez fue el único argentino que protagonizó el ranking en cuestión, con un gran puesto.

Cabe recordar que este galardón se realiza después de llevar a cabo estrictos análisis estadísticos según el rendimiento de cada uno de los individuos que integran la terna. Con ese panorama sobre la mesa, se realiza una votación y luego se revelan los resultados finales para anunciar al ganador que se convierte en el arquero más destacado del planeta durante la temporada.

Lo cierto es que, tras conocer los puntajes, Dibu Martínez es el 7° mejor arquero del mundo. Ese fue el resultado que arrojó la votación al Mejor Portero del Mundo Masculino de la IFFHS, por lo que el campeón de mundo con la Selección Argentina ocupa un lugar más que privilegiado entre los guardametas con mejor desempeño individual a lo largo de todo 2025, según se informó.

Emiliano Martínez, arquero argentino de Aston Villa. (Getty Images)

De esta manera, el referente de Aston Villa no pudo repetir su hazaña del año pasado, donde sí había ganado el reconocimiento por su notable 2024. En esta oportunidad, con 20 puntos recolectados, quedó por detrás de enormes figuras de renombre como Thibaut Courtois (triunfador en 2018 y 2022), Alisson Becker (2019) y Manuel Neuer (2013, 2014, 2015, 2016 y 2020), entre otros.

En definitiva, el ganador al Mejor Portero del Mundo Masculino de la IFFHS es Gianluigi Donnarumma. De excelente cierre de temporada en un París Saint-Germain y en igual sintonía el comienzo de este ciclo 2025/26 en Manchester City, el campeón de múltiples competiciones y principalmente la UEFA Champions League se convirtió en el gran arquero del 2025.

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano ex París Saint-Germain y actual Manchester City. (Getty Images)

Vale resaltar que el italiano acumuló un total de 169 unidades, que significan más de 100 puntos de diferencia con su perseguidor más cercano. Solo a modo de ejemplo, en el segundo lugar quedó Courtois (65) y el podio lo completó Sommer (59). Detrás de ellos se encuentran Neuer (50), Raya (40), Alisson (24) y el Dibu Martínez (20). La distancia es evidente y es por eso que ganó el premio.

El Top 10 del premio al Mejor Arquero del Mundo Masculino de la IFFHS

1Gianluigi DONNARUMMAPSG / Manchester CityItalia169
2Thibaut COURTOISReal Madrid Bélgica65
3Yann SOMMERInter de MilánSuiza59
4Manuel NEUERBayern MúnichAlemania50
5David RAYAArsenalEspaña40
6Alisson BECKERLiverpoolBrasil24
7Emiliano MARTINEZAston VillaArgentina20
8Robert SANCHEZChelseaEspaña15
9Jordan PICKFORDEvertonInglaterra14
10Yassine BOUNOUAl-HilalMarruecos13
DATOS CLAVE

  • Gianluigi Donnarumma se ha coronado como el Mejor Portero del Mundo, recuperando un trono que ya había ocupado en 2021.
  • Emiliano “Dibu” Martínez se mantiene en la élite absoluta, al quedar séptimo en el ranking especializado.
  • Las actuaciones determinantes de Donnarumma fueron las claves para sacarle más de 100 puntos de ventaja a su perseguidor más cercano, Thibaut Courtois.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

