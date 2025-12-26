Los seis arqueros mejores que el Dibu Martínez en todo el mundo, según la IFFHS

Tal como ocurre todos los años, este 2025 no iba ser la excepción y es por eso que se hicieron entrega los premios de la IFFHS. En las últimas horas se dio a conocer el Top 10 del reconocimiento al Mejor Portero del Mundo Masculino y volvió a repetirse un ganador. Además, Emiliano Martínez fue el único argentino que protagonizó el ranking en cuestión, con un gran puesto.

Cabe recordar que este galardón se realiza después de llevar a cabo estrictos análisis estadísticos según el rendimiento de cada uno de los individuos que integran la terna. Con ese panorama sobre la mesa, se realiza una votación y luego se revelan los resultados finales para anunciar al ganador que se convierte en el arquero más destacado del planeta durante la temporada.

Lo cierto es que, tras conocer los puntajes, Dibu Martínez es el 7° mejor arquero del mundo. Ese fue el resultado que arrojó la votación al Mejor Portero del Mundo Masculino de la IFFHS, por lo que el campeón de mundo con la Selección Argentina ocupa un lugar más que privilegiado entre los guardametas con mejor desempeño individual a lo largo de todo 2025, según se informó.

Emiliano Martínez, arquero argentino de Aston Villa. (Getty Images)

De esta manera, el referente de Aston Villa no pudo repetir su hazaña del año pasado, donde sí había ganado el reconocimiento por su notable 2024. En esta oportunidad, con 20 puntos recolectados, quedó por detrás de enormes figuras de renombre como Thibaut Courtois (triunfador en 2018 y 2022), Alisson Becker (2019) y Manuel Neuer (2013, 2014, 2015, 2016 y 2020), entre otros.

En definitiva, el ganador al Mejor Portero del Mundo Masculino de la IFFHS es Gianluigi Donnarumma. De excelente cierre de temporada en un París Saint-Germain y en igual sintonía el comienzo de este ciclo 2025/26 en Manchester City, el campeón de múltiples competiciones y principalmente la UEFA Champions League se convirtió en el gran arquero del 2025.

Gianluigi Donnarumma, arquero italiano ex París Saint-Germain y actual Manchester City. (Getty Images)

Vale resaltar que el italiano acumuló un total de 169 unidades, que significan más de 100 puntos de diferencia con su perseguidor más cercano. Solo a modo de ejemplo, en el segundo lugar quedó Courtois (65) y el podio lo completó Sommer (59). Detrás de ellos se encuentran Neuer (50), Raya (40), Alisson (24) y el Dibu Martínez (20). La distancia es evidente y es por eso que ganó el premio.

El Top 10 del premio al Mejor Arquero del Mundo Masculino de la IFFHS

1 Gianluigi DONNARUMMA PSG / Manchester City Italia 169 2 Thibaut COURTOIS Real Madrid Bélgica 65 3 Yann SOMMER Inter de Milán Suiza 59 4 Manuel NEUER Bayern Múnich Alemania 50 5 David RAYA Arsenal España 40 6 Alisson BECKER Liverpool Brasil 24 7 Emiliano MARTINEZ Aston Villa Argentina 20 8 Robert SANCHEZ Chelsea España 15 9 Jordan PICKFORD Everton Inglaterra 14 10 Yassine BOUNOU Al-Hilal Marruecos 13

