Premios The Best

Sin argentinos: el once ideal de la FIFA en los Premios The Best 2025

FIFA presentó el equipo con los mejores jugadores por posición del 2025.

Por Germán Celsan

Este martes 16 de diciembre tuvieron lugar los Premios The Best 2025 donde la FIFA entrega sus propios premios a lo que fue el año deportivo. Una gala en la que Ousmane Dembélé volvió a ser elegido como el mejor del mundo, tal y como en el Balón de Oro.

Ahora bien, lo llamativo fue la elección del XI Ideal de la FIFA con el mejor once de los jugadores del año, donde no hubo representación de la Selección Argentina, que por buena parte del año fue la líder del Ranking FIFA, y destacada como el mejor combinado nacional del mundo.

Ni Julián Álvarez, goleador en Atlético de Madrid, ni Enzo Fernández, campeón del mundo con Chelsea, ni Lionel Messi, capitán argentino y campeón con Inter Miami lograron meterse en el once. En su lugar, el equipo estuvo colmado de futbolistas del Paris Saint-Germain, con seis elegidos -aunque uno ya no pertenece al club-, más de la mitad.

El once ideal de la FIFA en los The Best 2025

  • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City – Italia)
  • Nuno Mendes (PSG – Portugal)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool – Países Bajos)
  • Willian Pacho (PSG – Ecuador)
  • Achraf Hakimi (PSG – Marruecos)
  • Pedri (Barcelona – España)
  • Vitinha (PSG – Portugal)
  • Jude Bellingham (Real Madrid – Inglaterra)
  • Cole Palmer (Chelsea – Inglaterra)
  • Lamine Yamal (Barcelona – España)
  • Ousmane Dembélé (PSG – Francia)

Entrenador: Luis Enrique (PSG)

El resto de los premios en The Best 2025

  • Mejor jugador: Ousmane Dembélé – PSG
  • Mejor jugadora: Aitana Bonmatí – Barcelona y Selección de España
  • Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – PSG, ahora en Manchester City
  • Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra
  • Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG
  • Mejor entrenadora: Sarina Weigman – Selección de Inglaterra
  • Gol del año (Puskas): Santiago Montiel en Independiente vs. Independiente Rivadavia de Mendoza
  • Gol del año, femenino (Marta): Lizbeth Ovalle en Tigres vs. Chivas de Guadalajara
  • Hincha del año: aficionados del Zakho SC de Irak
  • Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg de Alemania
  • FIFA Best XI: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jode Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.
  • FIFA Best XI Femenino: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.
