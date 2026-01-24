Pep Guardiola reveló cuál el mejor equipo del mundo y no es Manchester City: “Ojalá podamos estar cerca”

No es la primera vez que ocurre y cada vez es más habitual. Nadie duda de la magnitud de Pep Guardiola pero la última temporada estuvo lejos de ser la mejor y llevó a cabo una renovación en Manchester City para volver a ser candidato como en años anteriores. Sin embargo, en esta oportunidad se vistió de sincero y no dudó en revelar cuál es el mejor equipo del mundo en la actualidad.

El ciclo 2024/25 pareció ser de transición para los Citizens, donde hasta se dudó de la continuidad del entrenador y se habló de posibles candidatos para reemplazarlo. No obstante, aún en el cargo y más vigente que nunca, el elenco empezó a encontrar los caminos y una buena regularidad que le permite seguir de cerca a los líderes tanto en Inglaterra como en el ámbito internacional.

Lo cierto es que en esta oportunidad no titubeó e hizo una fuerte confesión. “El Arsenal es el mejor equipo del mundo ahora mismo“, sentenció de manera contundente y sin dar lugar al debate. Luego, se tomó el tiempo de aportar argumentos que sustenten su opinión y fue ahí cuando expresó: “Mira la Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Carabao Cup“.

Pep Guardiola y Mikel Arteta, entrenadores de Manchester City y Arsenal. (Getty Images)

En el campeonato inglés, los de Londres están punteros, con 4 puntos de ventaja ante Manchester City y un partido menos. Además, en el certamen continental son líderes con puntaje ideal y 3 unidades de diferencia. Con una impresionante solidez defensiva, a la que se sumó una buena performance en lo ofensivo, los de Mikel Arteta son el elenco sensación de Europa.

Ante ese panorama que no hace más que evidenciar el tremendo presente en el que está inmerso Arsenal, Pep manifestó: “Son el mejor equipo en este momento“. Inmediatamente después, también hizo referencia a su equipo y la diferencia que existe ahora entre los clubes. “Ojalá podamos estar cerca, cada vez mejor y nos den una oportunidad de alcanzarlos“, añadió el español.

Pep Guardiola, director técnico de Manchester City. (Getty Images)

Fiel a su personalidad y la típica ironía que tanto lo representa, hizo una de las suyas. En tono de broma pero para dejar un mensaje encriptado hacia la prensa, Guardiola sostuvo: “Manchester City es tan perfecto que no podemos perder partidos, lo sé”. Y no conforme con esa declaración, ahí también sumó: “Es lo que es, sí. Tenemos que cambiar la dinámica y ganar los partidos“.

