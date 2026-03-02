El posteo de Luka Modric con Riquelme y Messi como protagonistas: “Mi camiseta favorita”

En las últimas horas, Luka Modric sorprendió a todos con un inesperado posteo a través de su cuenta personal de Instagram. Lejos de tratarse de un hecho de la actualidad, abrió el cajón de los recuerdos y publicó una imagen del pasado. Lo más llamativo fue que tuvo como protagonistas a Juan Román Riquelme y también a Lionel Messi, sobre un día muy especial para el volante europeo.

El experimentado está próximo a disputar la Copa del Mundo a sus 40 años, en lo que será su quinta participación en el certamen. Con ese evento cada vez más cerca en el calendario y debido a un nuevo aniversario, el mediocampista realizó una publicación con la casaca de Croacia, que data de un enfrentamiento contra la Selección Argentina correspondiente a un amistoso internacional.

Lo cierto es que, para sorpresa de todos, Modric posteó imágenes junto a Riquelme y Messi. En referencia al 1° de marzo de 2006, cuando fue su estreno en Croacia, el oriundo de Zadar lo recordó con una publicación en las redes sociales. “¡Debut con mi camiseta favorita! ¡Hace 20 años!“, escribió Luka junto a 3 fotos, estando en la primera Román, en la segunda él solo y en la tercera Lionel.

Los elogios de Modric a Riquelme y Messi

Hace un tiempo, en una entrevista con Marca, Modric se rindió ante Riquelme y lo llenó de elogios. “Yo lo admiraba mucho“, confesó en aquella oportunidad. “Siempre trataba de encontrar un pase para generar peligro o escapar de la presión“, argumentó en ese entonces. “Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada“, sentenció después sin titubear al decirlo.

A su vez, también reconoció a Messi en reiteradas oportunidades. Sin ir más lejos, luego de la eliminación de Croacia ante Argentina en el Mundial 2022, el croata tomó el micrófono y no dudó ni un segundo. “Ojalá que (Messi) gane este Mundial”, sostuvo al principio de la nota televisiva. “Es el mejor jugador de la historia y se lo merece“, sumó inmediatamente después el croata.

Lionel Messi y Luka Modric, en el duelo entre Argentina y Croacia en el Mundial 2022. (Getty Images)

En una conversación televisiva que brindó hace un tiempo, le agregó condimento. “En el terreno de juego es como presenciar un capítulo épico en la historia del fútbol, donde cada toque de pelota es una línea de un poema eterno“, manifestó durante una entrevista utilizando una frase inesperada. “A mí me dejó una impresión imborrable en el alma“, añadió pocos segundos más tarde.

