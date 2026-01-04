Pese a su sequía goleadora, el presidente de Atlético de Madrid se rindió ante Julián Álvarez: “Es un súper crack”

Enrique Cerezo es el presidente de Atlético de Madrid desde 2003 de manera ininterrumpida y el encargado de liderar el ambicioso proyecto futbolístico que convirtió a un club humilde en el tercer grande de España. En ese sentido, en las últimas horas hizo referencia a Julián Álvarez y el impacto inmediato que pudo darle al equipo desde su arribo hace una temporada y media.

Después de tener un mal comienzo en su mandato que hasta sufrió el descenso a la segunda división, el dirigente reclutó a Diego Simeone en 2011 y se encolumnó detrás de él para ser el líder del plantel profesional. No solo sumó muchos títulos domésticos e internacionales, sino que disputó dos finales de UEFA Champions League, aunque no pudo conquistar ninguna de ellas.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con el medio español Diario AS, Enrique se refirió al delantero argentino. Sin titubear ante la pregunta del periodista, el presidente de Atlético de Madrid no tardó en manifestar su pensamiento. “Es uno de los tres o cuatros mejores de Europa y del mundo“, sentenció Cerezo sobre Álvarez y su notable calidad como goleador.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid.

Pocos segundos más tarde, la máxima autoridad del Aleti continuó con su relato. “La confianza en él es absoluta”, expresó en primera instancia sobre el campeón del mundo en Qatar 2022. “Tenemos con él a un súper crack que es y será una estrella durante muchísimo tiempo“, agregó al volver a insistir con elogios por el gran fichaje que realizó por casi 80 millones de euros en julio de 2024.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Esta vez, hizo referencia a la sequía goleadora que atraviesa la Araña desde hace un mes, después de una racha magnífica. “Los jugadores no son máquinas y Julián tiene días mejores y peores, como los tienen todos“, advirtió Cerezo entendiendo la actualidad en la que está inmerso el atacante.

En cuanto a los números, la realidad marca que las estadísticas de Julián están lejos de ser malas. De hecho, en lo que va de la temporada 2025/26, Álvarez acumula 11 goles y 5 asistencias en un total de 23 partidos disputados con la camiseta de Atlético de Madrid. Además, su primera temporada fue muy buena y se ganó indiscutidamente la posición de centrodelantero.

