El particular listado que dio el Fenómeno y que no incluye a CR7, pero sí a Lionel Messi.

Ronaldo Nazário es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, no solo por las personalidades más destacadas del deporte y sus miles de fanáticos en el mundo, sino que también por él mismo. Es así que se incluye, merecidamente, en un corto listado de jugadores que dejaron su huella en el verde césped.

En una entrevista brindada al prestigioso medio The Guardian en 2022, el Fenómeno hizo un repaso por las últimas décadas y se animó a mencionar a los ocho mejores ejemplares a la hora de hablar del mejor futbolista de todos los tiempos.

“Creo que hay un grupo muy muy especial donde tienes a Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Pelé, Marco Van Basten, Ronaldinho… Me incluyo a mí mismo”, señaló el histórico delantero brasileño que, al momento de mencionar a estos futbolistas, omitió sorpresivamente a Cristiano Ronaldo.

Para el Fenómeno, Leo Messi fue mejor que Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)

No obstante, más allá de su opinión personal, en esta entrevista aseguró estar lejos de la verdad absoluta y abrió el juego a los fanáticos del fútbol: “Dejemos que los aficionados decidan, que ellos lo debatan en los bares. Pero no puedes ponerlos en un ranking, no se pueden comparar generaciones”.

En esa misma conversación, Ronaldo sí mencionó a Cristiano cuando le tocó defender a Neymar de las críticas. “Tiene habilidad, variedad, es rápido, marca goles, asiste, tiene personalidad. Lo puedes comparar con Messi o Cristiano, pese a que ellos son de otro planeta. En la cancha, Neymar es una cosa, luego la gente lo mezcla con otras cosas”, aseguró.

Qué lo diferencia de Cristiano, según Ronaldo Nazário

En 2017, en diálogo con el reconocido medio italiano La Gazzetta dello Sport, el Fenómeno resaltó los aspectos que diferenciaron su manera de jugar en comparación con la de CR7.

“Somos distintos por la posición en el campo y la manera de interpretarla, incluso si Cristiano ahora juega en posición más central. Él tiene otra manera de acercarse a la portería con respecto a como lo hacía yo, incluso si el objetivo es el mismo”, dijo.

Eso sí, a la hora de mencionar la capacidad goleadora del astro portugués, R9 dejó en claro que hablan el mismo idioma: “Somos casi iguales en las ganas de meter goles”. Además, elogió su compromiso con el deporte, mental y físicamente. “No es casualidad que Cristiano haya llegado a los 33 años en este estado de forma. Creo que hay pocos jugadores que cuidan su cuerpo como lo hace él, con tantas ganas de mejorarse”, opinó el legendario atacante brasileño.