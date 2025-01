Jugó con Riquelme en Barcelona, fue verdugo de la Selección Argentina y ahora buscará llevar a Indonesia al Mundial de 2026

Habiendo sido un futbolista de élite, que integró las filas de clubes como Ajax, Barcelona, donde compartió plantel con Juan Román Riquelme, y Milán, además de haber representado a la Selección de Países Bajos, siendo verdugo de Argentina en el Mundial de 1998, la carrera como entrenador de Patrick Kluivert lo ha llevado por destinos mucho más exóticos.

Fue director técnico de la Selección de Curazao, asistente de Clarence Seedorf en Camerún y más recientemente estuvo al mando del Adana Demirspor de Turquía, siendo separado del cargo a inicios de diciembre por una seguidilla de malos resultados. Apenas poco más de un mes debió esperar el exdelantero para volver al ruedo, aceptando la histórica misión de intentar llevar a la Selección de Indonesia al Mundial de 2026.

El seleccionado que fue mundialista por única vez en 1938 ha logrado instalarse ya en la tercera ronda de las Eliminatorias de Asia, donde ocupa la tercera posición de un Grupo C del que saldrán dos clasificados a la próxima Copa del Mundo y otros dos equipos seguirán en competencia en una suerte de repesca.

Con Japón prácticamente clasificado con 16 puntos, solo un punto separa a Indonesia (6) de Australia (7), que hoy por hoy tendría también garantizado su boleto para la cita que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Siendo todavía muchas las oportunidades de clasificar al próximo Mundial para Indonesia fue que desde la Federación no dudaron en ofrecer a Patrick Kluivert el cargo de entrenador y a Louis Van Gaal, a quien acompañó en Qatar, el de director deportivo.

Kluivert y Riquelme en Barcelona.

La admiración de Kluivert por Riquelme y Messi

Patrick Kluivert compartió plantel con Juan Román Riquelme en Barcelona entre 2002 y 2003. Y aunque el ídolo de Boca no fue un mimado de Louis Van Gaal como sí fue él, lo recuerda como un futbolista de excepción. “Él siempre jugaba detrás de mí y teníamos una buena sintonía. Cada vez que él agarraba el balón, sabía que me iba a buscar en el espacio vacío porque me daba pases decisivos. Tener un jugador como Riquelme fue muy bueno para mi juego“, le dijo a Infobae en una entrevista concedida en 2018, previo al Mundial de Rusia.

Publicidad

Publicidad

ver también Louis Van Gaal, tras las derrotas sufridas con Argentina, lo vuelve a intentar

De su paso por el equipo culé, también recordó haber visto formarse a Lionel Messi en La Masía y cuánto se hablaba de él incluso antes que hiciera su estreno en Primera División. “Se veía que iba a tener una carrera distinta a la de sus compañeros. Durante mucho tiempo demostró su calidad. Es increíble. Es algo natural que surge de él. Cuando uno lo ve en el campo parece que juega en otro nivel. Para mí es un orgullo y me da mucha pena no haber podido jugar con Leo“, dijo al respecto.

Verdugo de la Selección Argentina

En el Mundial de Francia de 1998, Patrick Kluivert fue uno de los verdugos protagónicos de la Selección Argentina que comandaba Daniel Passarella y que tenía en el plantel figuras de la talla de Ariel Ortega, Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón y Roberto Ayala, solo por mencionar algunos.

En el partido de cuartos de final disputado en el Vélodrome de Marsella, fue autor del gol que le permitió a Países Bajos abrir el marcador. Tras la rápida igualdad de Claudio López, el cruce se definiría en los minutos finales en favor del seleccionado europeo. Dos minutos después que Ortega se fuera expulsado por un recordado cabezazo a Edwin van der Sar, fue Denis Bergkamp el encargado de señalar en el minuto 90 el gol que decretó la eliminación argentina.

Publicidad