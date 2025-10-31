La leyenda de Atlético de Madrid que arremetió contra Vinícius Júnior: “Es lo que más detesto en el fútbol”

El momento que atraviesa Vinícius Júnior es muy particular. Después de un bajón futbolístico, retomó nuevamente su nivel habitual pero el último fin de semana protagonizó un escándalo al ser reemplazado durante El Clásico entre Real Madrid y Barcelona. A raíz de lo acontecido en esa jornada, una histórica leyenda de Atlético de Madrid se refirió al hecho y apuntó contra él.

Es que el pasado domingo en la victoria por 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, el delantero brasileño tuvo un acto de rebeldía totalmente inesperado. Cuando Xabi Alonso decidió sacarlo en el complemento para que ingrese Rodrygo Goes en su lugar, Vini reaccionó muy mal. Con gestos de enojo y múltiples insultos al aire, se retiró al vestuario directamente.

Lo cierto es que ahora Gabi Fernández, histórico futbolista de Atlético de Madrid, rompió el silencio sobre dicha situación. “Ningún jugador me ha hecho algo así, es lo que más detesto en el fútbol, los aspavientos, gesto y demás, en público”, arremetió contra Vinícius Júnior en primera instancia. “Todo lo que quieras, de puertas para dentro”, agregó inmediatamente el español.

Gabi Fernández, histórico futbolista de Atlético de Madrid. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex capitán del conjunto colchonero amplió su discurso al respecto. “Vinicius pone a prueba todos los días a toda la gente que tiene a su alrededor”, continuó con su relato en contra del sudamericano. “Para mí era de esperar. El que tiene que tomar cartas en el asunto es el entrenador”, completó segundos más tarde.

No solo dejó a las claras cuál era su contundente opinión sobre lo sucedido durante el encuentro que protagonizaron Real Madrid y Barcelona el pasado fin de semana, sino que también se puso en el lugar de Xabi Alonso. “Si me hacen eso a mi como entrenador, evidentemente en cuanto acaba el partido tienes que hablar con él”, sostuvo el seis veces campeón con el Aleti.

Para completar y dar por finalizada su declaración sobre esta cuestión que mantiene en vilo al fútbol español, Gabi se refirió al escrito que presentó Vini en las últimas horas y generó aún más polémica.. “Lo del comunicado, y al único que no pide perdón es al entrenador, es inaceptable, una cosa egocéntrica, la realidad del fútbol. Por ahí no paso”, sumó el mítico volante rojiblanco.

Vinícius Júnior, delantero brasileño de Real Madrid. (Getty Images)

