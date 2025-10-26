Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

El fuerte enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso por reemplazarlo durante el clásico entre Real Madrid y Barcelona

El delantero brasileño salió en el segundo tiempo y no le gustó nada: se fue directamente al vestuario mientras insultaba al aire.

Por Nahuel De Hoz

La reacción de Vinícius Jr al ser reemplazado en Real Madrid vs. Barcelona.
© Captura ESPNLa reacción de Vinícius Jr al ser reemplazado en Real Madrid vs. Barcelona.

Este domingo se llevó a cabo El Clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona. En una jornada que tuvo de todo y estuvo a la altura de un duelo entre los gigantes europeos, Vinícius Júnior volvió a ser el centro de la escena por un insólito episodio que protagonizó. Cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, se enojó con Xabi Alonso y se fue al vestuario insultando.

El partido del delantero brasileño fue realmente muy bueno. Constantemente fabricó jugadas de peligro sobre el sector izquierdo y preocupó a toda la defensa blaugrana. A base de gambetas y una notable velocidad que lo caracteriza, era uno de los mejores futbolistas del compromiso, pero el entrenador español consideró sacarlo a falta de apenas un puñado de minutos.

Lo cierto es que en el minuto 72, es decir a falta de solo 18, Alonso mandó al campo de juego a Rodrygo Goes en lugar de Vinícius. Ni bien se enteró, el extremo explotó. Hizo múltiples gestos de enojo, lanzó una catarata de insultos al aire y, no conforme con eso, se fue directamente al vestuario. Así, empañó lo que había sido un gran rendimiento individual sobre el césped.

Tweet placeholder

La reacción híper exagerada de Vini manchó el triunfo de Real Madrid sobre Barcelona y aún más su propio desempeño. Además, le podría traer consecuencias en la relación con Xabi Alonso y eso perjudicaría su estadía en la institución ya que podría derivar en una sanción del club o bien el entrenador determinar que debe ser suplente en los próximos cotejos.

La reacción de Xabi Alonso ante el enojo de Vinícius Júnior

Cuando sucedió el instante de calentura que protagonizó Vinícius, Xabi dejó en claro quién manda en el vestuario del conjunto merengue. Mientras a su lado pasaba el brasileño con gestos de enojo y constantes insultos en forma de queja por ser reemplazado, Alonso se mantuvo calmo y con la mirada hacia el frente para seguir atentamente lo ocurrido sobre el campo de juego.

Publicidad
Tweet placeholder

Un puñado de minutos más tarde que este acontecimiento insólito, Vinícius regresó al banco de suplentes y se sentó junto al resto de sus compañeros que seguían el encuentro desde el lado externo de la línea de cal. Con un ánimo mucho más relajado y ya pasado el momento de absoluta calentura, el ‘7‘ vio el final del compromiso y festejó al término del mismo con los hinchas.

DATOS CLAVE

  • El Real Madrid ganó El Clásico ante el Barcelona este domingo en el fútbol español.
  • El protagonista Vinícius Júnior se enojó e insultó al ser reemplazado por Xabi Alonso en el minuto 72.
  • Tras ser sustituido, Vinícius se fue directamente al vestuario y luego regresó al banco de suplentes.
Publicidad
El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

ver también

El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado
Fútbol Internacional

El particular partido de Kylian Mbappé en Real Madrid vs. Barcelona: 1 gol, 2 anulados y un penal errado

Goles anulados, un penal errado y un expulsado: Real Madrid le ganó el clásico a Barcelona
Fútbol europeo

Goles anulados, un penal errado y un expulsado: Real Madrid le ganó el clásico a Barcelona

Por qué no juega Raphinha hoy en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga
Fútbol europeo

Por qué no juega Raphinha hoy en Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga

Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia
Tenis

Bronca y vandalismo con un mural de Novak Djokovic en Serbia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo