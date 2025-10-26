El fuerte enojo de Vinícius Jr con Xabi Alonso por reemplazarlo durante el clásico entre Real Madrid y Barcelona

Este domingo se llevó a cabo El Clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona. En una jornada que tuvo de todo y estuvo a la altura de un duelo entre los gigantes europeos, Vinícius Júnior volvió a ser el centro de la escena por un insólito episodio que protagonizó. Cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, se enojó con Xabi Alonso y se fue al vestuario insultando.

El partido del delantero brasileño fue realmente muy bueno. Constantemente fabricó jugadas de peligro sobre el sector izquierdo y preocupó a toda la defensa blaugrana. A base de gambetas y una notable velocidad que lo caracteriza, era uno de los mejores futbolistas del compromiso, pero el entrenador español consideró sacarlo a falta de apenas un puñado de minutos.

Lo cierto es que en el minuto 72, es decir a falta de solo 18, Alonso mandó al campo de juego a Rodrygo Goes en lugar de Vinícius. Ni bien se enteró, el extremo explotó. Hizo múltiples gestos de enojo, lanzó una catarata de insultos al aire y, no conforme con eso, se fue directamente al vestuario. Así, empañó lo que había sido un gran rendimiento individual sobre el césped.

Tweet placeholder

La reacción híper exagerada de Vini manchó el triunfo de Real Madrid sobre Barcelona y aún más su propio desempeño. Además, le podría traer consecuencias en la relación con Xabi Alonso y eso perjudicaría su estadía en la institución ya que podría derivar en una sanción del club o bien el entrenador determinar que debe ser suplente en los próximos cotejos.

La reacción de Xabi Alonso ante el enojo de Vinícius Júnior

Cuando sucedió el instante de calentura que protagonizó Vinícius, Xabi dejó en claro quién manda en el vestuario del conjunto merengue. Mientras a su lado pasaba el brasileño con gestos de enojo y constantes insultos en forma de queja por ser reemplazado, Alonso se mantuvo calmo y con la mirada hacia el frente para seguir atentamente lo ocurrido sobre el campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Un puñado de minutos más tarde que este acontecimiento insólito, Vinícius regresó al banco de suplentes y se sentó junto al resto de sus compañeros que seguían el encuentro desde el lado externo de la línea de cal. Con un ánimo mucho más relajado y ya pasado el momento de absoluta calentura, el ‘7‘ vio el final del compromiso y festejó al término del mismo con los hinchas.

DATOS CLAVE

El Real Madrid ganó El Clásico ante el Barcelona este domingo en el fútbol español.

ganó ante el este en el fútbol español. El protagonista Vinícius Júnior se enojó e insultó al ser reemplazado por Xabi Alonso en el minuto 72 .

se enojó e al ser reemplazado por en el . Tras ser sustituido, Vinícius se fue directamente al vestuario y luego regresó al banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad