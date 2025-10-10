Es tendencia:
Carlo Ancelotti ignoró a Vinícius y destacó a los dos jugadores que lo sorprendieron en Brasil: “Calidad individual”

Aunque lo dirigió durante años en Real Madrid, el entrenador italiano no lo nombró entre los futbolistas que le dejaron una buena sensación.

Por Nahuel De Hoz

Carlo Ancelotti, director técnico italiano de la Selección de Brasil.
Este viernes por la mañana, la Selección de Brasil aplastó 5-0 a Corea del Sur en un amistoso internacional pensando en la próxima Copa del Mundo 2026. Con goles de Estevao y Rodrygo por duplicado, más otro de Vinícius Júnior, la Canarinha consiguió un triunfo muy significativo que sirve para empezar a establecer la base en el equipo titular de cara al futuro inmediato.

Aunque finalmente consiguió la clasificación al Mundial, el desempeño del seleccionado brasileño estuvo muy lejos de ser el esperado y sufrió más de la cuenta por acumular varias derrotas y empates. Para terminar de sellar el boleto, fue contratado Carlo Ancelotti con el claro objetivo de reacomodar la trágica situación y el experimentado italiano ya empezó a hacerlo…

Lo cierto es que Carletto no mencionó a Vinícius entre los dos futbolistas que más lo sorprendieron. Al término del encuentro, asistió a la conferencia de prensa protocolar y fue consultado por Estevao y Rodrygo. “El equipo tiene muchas soluciones y variedad ofensiva, hoy hemos visto la calidad individual de esos jugadores“, manifestó de forma contundente el entrenador.

Vinícius Júnior, Estevao y Rodrygo Goes, delanteros de Brasil. (@brfootball en X)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto pero esta vez de manera colectiva. “Fue un partido completo del equipo, jugamos muy bien con y sin el balón“, expresó en primera instancia el europeo. Inmediatamente después, también destacó: “El compromiso fue muy grande, también el juego y la calidad”.

De nuevo, en referencia a las buenas sensaciones que le brindaron los futbolistas que saltaron al campo de juego y golearon categóricamente a Corea del Sur, el italiano insistió: “El equipo hoy mostró que puede jugar con intensidad, calidad y compromiso, Corea se encontró a un Brasil en muy alto nivel“. Y dejó así en evidencia con palabras lo que ocurrió en en el estadio de Seúl.

En definitiva, Ancelotti sorprendió al no destacar a Vinícius por el desempeño de este partido, a pesar de que marcó uno de los goles. Debido a que lo conoce muy a detalle por los años que lo dirigió en Real Madrid, ya sabe qué puede esperar del veloz extremo que supo quedar en el segundo lugar del Balón de Oro 2024, únicamente por detrás de Rodrigo Hernández, el español.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

