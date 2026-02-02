Una ex figura de la Premier League rescindió en México tras 5 meses por racismo contra sus hijos: “Vengan de frente”

El fútbol mexicano se llevó una sorpresa con la sorpresiva salida de Allan Saint-Maximin. El francés, fichado en agosto de 2025, rescindió su contrato en América manifestando su deseo de “volver a casa“, algo que llamó la atención de todos los aficionados de la institución.

Más allá de nunca haberse mostrado del todo adaptado a la Liga MX, los reiterados episodios de racismo contra sus hijos fueron determinantes para el futbolista. Antes de pegar el portazo, el jugador hizo un fuerte posteo denunciando los hechos en sus redes.

“He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos“, soltó el delantero en su cuenta oficial de Instagram, que cerró el posteo con una advertencia: “La única persona en esta tierra que me atemoriza es Dios. Ya tienen mi palabra, vengan de frente“.

Luego del último partido, Saint-Maximin agradeció al América, pero definió que era el momento de “volver a casa, estar más cerca de mis seres queridos y centrarme en lo que realmente me importa”.



El problema no es el color de piel, sino el color de los pensamientos. Me están atacando, y eso no es un problema. He crecido y he aprendido a defenderme de los ataques, ya sean sutiles, ocultos o evidentes. Pero hay algo que jamás toleraré: ataques a mis hijos.

Protegerlos es mi prioridad y lucharé con todas mis fuerzas para asegurarme de que sean respetados y amados, sin importar su origen o color de piel. El odio y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad.

Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y valioso, y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar este comportamiento absurdo e insensato que solo busca destruir y dividir.

Así que, a quienes se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo esto: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a mi familia y no hay persona ni amenaza que me atemorice. La única persona en esta tierra que me atemoriza es Dios. Ya tienen mi palabra, vengan de frente.

Los números de Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin había sido comprado en agosto de 2025 desde Al Ahli. América tuvo que desembolsar alrededor de 10 millones de euros para cerrar a un refuerzo estrella, que fue noticia en todo México teniendo en cuenta su amplio recorrido en la Premier League.

Su etapa en el fútbol mexicano se terminó con apenas 15 partidos disputados, con un saldo de 3 goles y 2 asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.



Allan Saint-Maximin rescindió su contrato con el América tras fichar en agosto de 2025.

rescindió su contrato con el tras fichar en agosto de 2025. El jugador denunció en Instagram reiterados episodios de racismo contra sus hijos en México.

reiterados episodios de contra sus hijos en México. Disputó 15 partidos oficiales, registrando un saldo de 3 goles y 2 asistencias.

