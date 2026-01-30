Es tendencia:
Cristiano Ronaldo volvió a convertir y se acerca a los 1000 goles con récord en Al Nassr incluido

El delantero portugués sigue en carrera buscando los 1.000 goles y quedó mucho más cerca que su primer competidor, Lionel Messi.

Por Julián Mazzara

Partido a partido, Cristiano Ronaldo busca superarse. Sí, a pesar de los 36 títulos que obtuvo a lo largo de su carrera, de los goles de mil colores que anotó y de las asistencias que aportó. Pero, a sus 40 años, sigue demostrando que la vigencia no la pierde.

El delantero de Al Nassr abrió la cuenta frente a Al Kholood Club, y así llegó a los 117 goles con la camiseta del club saudí. Pero mientras sueña con romper la barrera de los 1.000 goles -está a 39 tantos de distancia-, logró convertirse en el máximo artillero extranjero del club fundado en octubre de 1955.

Solamente transcurrían dos minutos de la etapa complementaria cuando el Bicho se desmarcó y aprovechó un pase al medio de João Félix, quien dejó a su compatriota con el arco a su merced para que solamente tuviera que empujar el balón hacia la red.

Mientras le sigue sacando ventaja a Lionel Messi, quien se mantiene en la suma de 896 tantos y continúa a 63 anotaciones del récord mundial, el nacido en Madeira también estiró la brecha con Abderrazak Hamdallah quien, con un total de 115 festejos, era el máximo artillero extranjero en la historia de la institución saudí. Sí, con el gol que le anotó a Damac en la fecha 17 de la Saudí Pro League ya lo había superado, y ahora empieza a ganar la carrera de otro récord en su haber.

Tabla de posiciones de la Saudí Pro League

DATOS CLAVES

  • Cristiano Ronaldo alcanzó 117 goles con Al Nassr, superando el récord de Abderrazak Hamdallah.
  • El delantero portugués registra 961 goles totales y se ubica a 39 tantos de los mil.
  • Lionel Messi suma 896 goles en su carrera, situándose a 63 anotaciones del récord mundial.
