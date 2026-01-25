Un ex River lo desfiguró, es confeso hincha de Boca y pidió que los mexicanos vuelvan a la Copa Libertadores: “Siempre complicamos”

A lo largo de la historia, México supo tener grandes delanteros. Uno de los más emblemáticos es Carlos Hermosillo, quien vistió algunas de las camisetas más importantes de su país y también la de la selección mexicana, nada más y nada menos que en dos Mundiales, el primero de ellos en 1986 y el otro en 1994.

Formando en el América, Hermosillo tuvo un breve paso por el fútbol europeo, más precisamente en Standard Lieja de Bélgica, luego regresó a su país para jugar en Monterrey, más tarde pasó por Cruz Azul, LA Galaxy, Necaxa, América nuevamente, Atlante y Chivas de Guadalajara, donde finalmente puso punto final a su carrera en 2001.

Mientras vistió la camiseta de América, en el año 2000 disputó la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca y así lo recordó en diálogo exclusivo con el periodista Rodrigo Rea: “Ese momento me quedó muy marcado, el que marcaba a Samuel en el gol que hizo era yo, a mi me bloquearon y no me dejaron llegar, solo atine a levantar las manos para distraer a Samuel y no pude”.

“Después yo tuve una ocasión clara de cabeza que debería haber definido con el pie y no lo hice. Fue un momento desagradable en mi carrera, el estadio estaba a full con 120mil personas“, completó Hermosillo. Cabe recordar que aquella serie quedó a favor del Xeneize por 5 a 4 en el resultado global.

Su pasión por Boca

El mexicano reveló su cariño por Boca: “Me hubiese encantado jugar en Argentina y en Boca, soy hincha de Boca. En aquella semifinal que perdimos ante Boca con el América yo bromeando decía: Soy hincha de Boca, que quieren que haga, je”.

El día que Comizzo le desfiguró la cara

En la final del Torneo de 1997, la cual disputaban León -que tenía de arquero al ex River Ángel David Comizzo- y Cruz Azul, con Hermosillo en el ataque. El delantero sufrió una durísima entrada en el tiempo extra. Comizzo le pegó una patada en la cara y lo dejó todo marcado, el árbitro cobró penal, el propio Hermosillo lo convirtió y como había gol de oro, la Máquina Cementera gritó campeón.

Así lo recordó Hermosillo: “Yo venía de una lesión en las costillas y me ponen en el tiempo extra que era gol de oro en la final de Cruz Azul – León, ahí tuve un desenlace con Comizzo que no fue el mejor, pero para mi fue el mejor porque me dio la posibilidad de definir el campeonato“.

“He querido revivir ese momento muchas veces con Comizzo, personalmente no tengo rencor con él, incluso hasta un reconocimiento porque con esa jugada nos ayudo a ser campeones. Hablé varias veces, pero nunca quiso” agregó.

“Yo creo que él en esa jugada se volvió loco, estoy seguro que el técnico de ellos les dijo que yo estaba fracturado de las costillas para que me golpeen. Lo único que Comizzo se equivoca, porque me piso la cabeza. Sí me dio mucho coraje, que una vez lo entrevistaron siendo entrenador de Querétaro y dijo que si volvía a pasar lo haría exactamente igual, ahí me pareció un desubicado porque somos compañeros de profesión y nunca le desearía el mal a nadie, él me pudo lastimado mal”, completó Hermosillo.

Carlos Hermosillo en 1997. (Foto: Getty).

El deseo de volver a ver a los equipos mexicanos en la Libertadores

Desde hace unos años, los equipos mexicanos no participan más en la Copa Libertadores. Carlos Hermosillo desea que eso cambie: “Sería muy bueno para los clubes mexicanos, a nivel de clubes somos muy fuertes. Siempre complicamos al resto de equipos y lo complicamos bastante. Estuvimos a punto de eliminar a Boca dos veces, una con América y otra con Cruz Azul. Ojalá regresara porque le daría mucho crecimiento al fútbol mexicano”

Carlos Hermosillo en 2017. (Foto: Getty).

