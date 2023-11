La AFA está viviendo días de lo más agitados tras las declaraciones de Lionel Scaloni en la conferencia posterior al triunfo ante Brasil. El DT puso en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina y, al instante, comenzó a emerger información sobre un conflicto con el organismo y su presidente, Chiqui Tapia.

En medio de estas horas tormentosas, en las que todavía no se sabe si Scaloni continuará al frente de la albiceleste, el mandatario lideró la Asamblea Ordinaria de este jueves en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Como tema principal en la agenda, los representantes de los clubes votaron en un plebiscito por el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino. Con la ausencia de Talleres, el resultado terminó siendo contundente en el escrutinio.

Los representantes de los equipos rechazaron a las SAD con un unánime 45-0, que ratifica la condición de Asociación Civil Deportiva Sin Fines de Lucro a los clubes argentinos.

“Cada uno de ustedes hizo una manifestación pública contra las SAD y quiero felicitarlos. Los clubes necesitan cumplir la función que cumplen como las Asociaciones Civiles que son. Estoy convencido de que esa es su esencia“, resaltó el Chiqui Tapia.

El balance del año para Tapia

Sin hacer mención al tema Scaloni, el presidente destacó al 2023, poniendo a la Selección Argentina como reflejo de su mandato: “Estamos finalizando un año muy importante. En lo deportivo, estamos primeros en el ránking mundial y primeros en las Eliminatorias. Estamos muy cerca de cumplir un año de haber sido campeones de mundo“.

La mención de Tapa a la represión en Brasil

Aunque ya lo había hecho a través de una publicación en Twitter este miércoles, Tapia se refirió en la Asamblea a los incidentes en el Maracaná. La policía militar brasileña reprimió a los hinchas argentinos detrás de un arco y el máximo dirigente de la AFA pidió medidas a Conmebol.

“Manifesté en CONMEBOL que no pueden repetirse los actos de violencia en Brasil contra los equipos argentinos. El Presidente de la Confederación no es responsable de estos hechos pero tanto él, como el presidente de la CBF, van a trabajar para que no sucedan más“, explicó.