Goles y grandes rendimientos. Fortaleza. Resiliencia. La carrera futbolística de Luis Ezequiel "Chimy" Ávila está atravesada por momentos complejos y lesiones, pero el rosarino siempre se ha puesto por delante de todo. Por eso, desde Europa y en díalogo con Bolavip, el centrodelantero continúa soñando con dejar su huella en España sin olvidarse de sus raíces.

"El balance fue mejorando poco a poco después de mis dos lesiones. Gracias a dios pude terminar la temporada con un nivel que fue de menos a más. Volver después de dos lesiones en los cruzados para llegar a ocho goles en LaLiga significa que el trabajo se está haciendo bien", comenzó el humilde Chimy Ávila que la rompe en el Osasuna. Y claro que no faltó oportunidad para hablar de su amado Rosario Central...

Chimy Ávila y una frase que vuelve locos a los hinchas de Rosario Central

Con 28 años y un futuro prometedor en el Viejo Continente, Chimy Ávila nunca deja de mirar hacia el club de sus amores y no lo dejó de lado en la entrevista con Bolavip: "Soy muy fanático de Rosario Central y es algo pendiente que tengo. Quedan muchos años, tiempo para volver y se me cruzan muchas cosas en la cabeza". Aunque no es el único club argentino que tiene un lugar en su corazón.

Después de sacar a la luz su sentimiento por el Canalla, el delantero continuó: "También me gustaría devolverle a San Lorenzo todo lo que me dio para ser profesional. Dejo todas las puertas abiertas y el futuro dirá. Sí me gustaría ir a Rosario, jugar en mi ciudad que es todo para mi y ojalá Argentina pueda mejorar para que podamos disfrutar de Rosario, que es una hermosa ciudad”.

Por otra parte, el delantero puso al clásico rosarino encima del Boca-River: "Yo me quedo con un Rosario Central vs. Newells, se me pone la piel de gallina (risas). Yo lo veía jugar a mi hermano ese clásico y me volvía loco. Es un clásico más que especial, River vs. Boca es bonito, pero la rivalidad de Rosario es algo hermoso, un espectáculo que ojalá Argentina pueda recuperarlo. Recomiendo siempre que lo vivan desde el campo, es una pasada”.