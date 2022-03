La fecha que todos estaban esperando está a la vuelta de la esquina. La tan ansiada jornada 7 de la Copa de la Liga Profesional, repleta de clásicos y emparejamientos, comenzará el próximo viernes y nos deleitará con muchos partidazos. Como siempre, todos los compromisos requieren 'Pack Fútbol', excepto dos.

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba es uno de los partidos que irá por televisión abierta, que por cuestiones obvias no se puede considerar clásico. Para sorpresa de varios, el otro liberado que tendrá la jornada sí tiene una importante historia y se jugará el viernes a las 19:15.

Se trata de Tigre vs. Platense, conocido desde hace varios años como el "Clásico del Norte". Más allá de la eterna rivalidad entre estos dos equipos, el condimento adicional es que la última vez que se vieron las caras fue en 2007. Después de 15 años, se enfrentarán nuevamente en Victoria.

+ La televisación de la fecha 7

VIERNES

19.15hs. Aldosivi vs. Patronato (TNT Sports)

19.15hs. Tigre vs. Platense (TV Pública)

21.30 Barracas Central vs. Sarmiento (FOX Sports Premium)

SÁBADO

14.00hs. Lanús vs. Banfield (TNT Sports)

16.15hs. San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports)

18.30hs. Colón vs. Unión (FOX Sports Premium)

20.45hs. Independiente vs. Racing (FOX Sports Premium y TNT Sports)

DOMINGO

14.00hs. Rosario Central vs. Newell's (TNT Sports)

16.15hs. Gimnasia vs. Estudiantes (FOX Sports Premium)

19.00hs. River vs. Boca (FOX Sports Premium y TNT Sports)

LUNES

19.15hs. Defensa y Justicia vs. Arsenal (TNT Sports)

21.30hs. Argentinos vs. Vélez (FOX Sports Premium)

MARTES

19.15hs. Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (TV Pública)

21.30hs. Talleres vs. Godoy Cruz (TNT Sports)