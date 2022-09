Después de que Racing cayera frente a Estudiantes de La Plata, donde hubo una flojísima actuación del plantel comandado por Fernando Gago, los hinchas apuntaron contra el entrenador por la inclusión de Edwin Cardona entre los titulares.

La actuación del ex Boca no fue beneficiosa para la Academia, sigue sin encajar en el equipo y, mediante las redes sociales, hinchas y socios del conjunto de Avellaneda critican con vehemencia al colombiano. Y como si fuera poco, en el entrenamiento del lunes tuvo que moverse apartado del grupo por no pasar el pesaje (NdR: estaba 4 kilos excedido) que les impone el entrenador.

Otro de los que quedó relegado por la misma causa fue Leonel Miranda. Y a pesar del enojo de Gago, les indicó que estarán ante Platense si en el próximo control se encuentran en el peso adecuado. Y a raíz de lo sucedido, apareció una voz más que autorizada en el territorio racinguista: Reinaldo Carlos Merlo.

Mostaza, el director técnico que logró un título con la institución después de 35 años de sequía a nivel local, se refirió puntualmente al caso de Cardona, de quien sostuvo que "si le agrega sacrificio a toda la técnica y juego que tiene, es un gran jugador".

Luego de pedirle a Edwin Cardona que se esfuerce un poquito más para que se pueda volver a ver la versión que lo acercó a Boca, en la que fue determinante en varios encuentros, Merlo se refirió a la actualidad de Racing y bancó al entrenador: "Hasta ahora Gago lo está haciendo bien, hay que ver con el tiempo", indicó en diálogo con D-Sports Radio. Y completó: "El equipo ha tenido buenos partidos, de buen fútbol".