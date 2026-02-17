Alarma en el fútbol argentino por el paro general: los partidos que podrían correr riesgo

El calendario del fútbol argentino quedó en jaque ante la advertencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) de convocar a un paro general en respuesta a los debates legislativos en el Congreso. El motivo radica en la probable adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), gremio vital para la logística de cualquier espectáculo masivo y que, sin su participación, pone en riesgo la realización de los partidos.

El conflicto gremial maneja actualmente dos fechas latentes que dependen directamente de la agenda parlamentaria: la huelga podría concretarse este jueves 19 de febrero o trasladarse al miércoles 25 en caso de que las sesiones se posterguen. En ambos casos, la ausencia del sindicato que representa a empleados de clubes y entidades civiles afectaría a diferentes eventos futbolísticos.

Los partidos que se verían afectados ante la adhesión de UTEDYC

Si la medida se efectiviza este jueves, el impacto podría alcanzar un impacto internacional, ya que coincide con la ida de la final de la Recopa Sudamericana que Lanús debe disputar ante Flamengo. Si bien la Conmebol siempre intenta agotar todas las instancias posibles para evitar la suspensión de sus torneos, llevar adelante el evento sin el personal tradicional representa un riesgo difícil de sortear.

Tras ser campeón de la Sudamericana, Lanús debe recibir a Flamengo pero el duelo puede correr riesgo (Getty Images).

En el plano doméstico, la sexta fecha del Torneo Apertura también quedó sumergida en la incertidumbre. Es que la programación de este jueves incluye varios compromisos. En esa lista se encuentran el choque entre Defensa y Justicia y Belgrano, la presentación de San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto, el cruce entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda y el partido de Instituto frente a Atlético Tucumán.

El panorama se tornaría más oscuro en caso de que el paro se lleve adelante el miércoles 25, fecha para la cual están programados un total de seis partidos. Por un lado, cuatro de ellos corresponden al Torneo Apertura: Gimnasia ante Rosario Central, Barracas Central contra Tigre, el plato fuerte de Newell’s recibiendo a Estudiantes y el duelo entre Vélez y Riestra. Los dos encuentros restantes corresponden a Copa Argentina: San Martín de San Juan vs. Deportivo Madryn y Godoy Cruz contra Morón.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Refuerzo para Boca? En España sentencian que Atlético de Madrid dejará salir a Josema Giménez ante un “pacto de caballeros”

ver también Scaloni lo llevó a la Selección, Sampaoli lo dejó libre en Atlético Mineiro y podría jugar en Europa tras amagar con su regreso a Argentina

Ante este panorama de urgencia, disputar los encuentros a puertas cerradas o con aforo reducido no parece ser opciones en consideración, ya que de todas formas requiere de la participación de trabajadores del gremio.

De esta manera, en caso de efectivizarse la adhesión de UTEDYC, lo más viable sería la reprogramación de los compromisos que se terminen viendo afectados. Por el momento, el fútbol argentino se mantiene a la espera de una definición política para determinar si la pelota podrá rodar en los próximos días.

Datos clave

La CGT evalúa convocar a un paro general para el 19 o 25 de febrero .

evalúa convocar a un paro general para el . La adhesión de UTEDYC pone en riesgo la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo .

pone en riesgo la final de la entre y . El paro podría afectar la reprogramación de diez partidos locales entre Primera División y Copa Argentina.

Publicidad