Scaloni lo llevó a la Selección, Sampaoli lo dejó libre en Atlético Mineiro y podría jugar en Europa tras amagar con su regreso a Argentina

Tras su paso por Atlético Mineiro, en donde quedó en libertad bajo la conducción técnica de Jorge Sampaoli, el lateral derecho argentino Renzo Saravia se encuentra a la espera de ofertas para continuar su carrera y no quedar seis meses parado, hasta el próximo mercado de pases.

En este sentido, el ex Racing que sonó para Independiente semanas atrás, cuenta con una oferta para convertirse en nuevo refuerzo de Valencia, uno de los equipos más importantes de LaLiga de España, que se encuentra luchando en la zona baja por la permanencia en la máxima división.

Más allá de que el mercado de pases del fútbol español se encuentre cerrado, el elenco Che tiene una oportunidad para fichar debido a que su lateral derecho titular, Dimitri Foulquier, se lesionó de gravedad y tendrá por lo menos para cuatro meses de recuperación.

En este contexto, Valencia le hizo saber al futbolista argentino de 32 años el deseo de contar con él e iniciaron las primeras conversaciones, aunque por el momento se encuentran lejos de llegar a un acuerdo, debido a que hay diferencias en la duración del contrato.

Desde Valencia buscan que sea un préstamo hasta el final de la temporada, ya que luego recuperarán a Foulquier, quien es bien considerado por el entrenador Carlos Corberán, mientras que del lado del jugador quieren firmar un contrato con mayor extensión.

Así las cosas, en los próximos días esta historia deberá tener un cierre, ya que el elenco español tiene plazo de poco más de una semana para incorporar al reemplazante de Foulquier, que pasó por el quirófano a mediados de febrero.

En caso de no llegar a un acuerdo con Valencia y así tener su segunda experiencia en Europa tras el paso por Porto de Portugal, todo indica que Saravia seguirá su carrera en el fútbol de Qatar, ya que cuenta con una importante oferta desde lo económico de un club de allí.

Los números de Renzo Saravia en la última temporada

Durante el 2025, el lateral derecho de 32 años disputó un total de 31 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1576 minutos en cancha.

