Esto dijo el DT de Riestra después de que le anulen un penal para cobrarle otro a favor de Barracas

En el empate 1 a 1 entre Barracas Central y Deportivo Riestra por la tercera fecha del Torneo Apertura ocurrió una situación pocas veces vistas, ya que con el 1 a 0 a favor del Malevo, el árbitro del encuentro, Bruno Amiconi, sancionó penal para el elenco visitante, que podía aumentar la ventaja.

Minutos después de esta situación, el VAR llamó al colegiado para que vaya a revisar la jugada, debido a que hubo una posible mano en el área de Riestra en el inicio de la jugada que podía cambiar todo. Finalmente, tras una revisión larga, Amiconi cambió su decisión y pitó penal a favor de Guapo, que fue convertido por Rodrigo Insúa para el 1 a 1 final.

Gustavo Benítez, entrenador de Deportivo Riestra, habló en conferencia de prensa luego de esta situación y se refirió a la decisión que tomaron tanto en el VAR como en el campo de juego, de pitar este penal y quitarle a su equipo la posibilidad de convertir el 2 a 0.

“Con bronca porque se nos escapa el resultado sobre el final, ya estaba prácticamente terminado el partido y el rival no generó situaciones. Tuvimos chances para definir y esa es la bronca. Los errores o lo que ha pasado son humanos, se pueden equivocar o confundir. Nosotros tenemos que pensar en nosotros”, fueron las palabras del DT.

En estas declaraciones se lo vio mucho más calmo al entrenador, debido a que en el instante en el que pitaron el penal en contra de su equipo salió inmediatamente desde el banco de suplentes a reclamar y observar la jugada en la ventanilla del VAR. Por esto, vio la tarjeta amarilla.

Además, una vez finalizado el encuentro, ‘Tata’ Benítez se acercó a saludar a los árbitros y mostrar su inconformidad por esta última jugada polémica. Allí, de forma sarcástica le dijo “buen partido” a Amiconi, para luego retirarse rumbo al vestuario junto a sus futbolistas.

Nacho Arce, capitán del equipo, por su parte también se mostró muy molesto con el árbitro. Tal es así que previo a la ejecución del penal, mientras Amiconi le daba indicaciones sobre cómo pisar la línea, el arquero lo ignoró por completo y le dijo “con vos no hablo más”.

La jugada que desató la polémica en Barracas Central vs. Deportivo Riestra

