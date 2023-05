Edwin Cardona está atravesando uno de sus peores momentos a nivel deportivo, donde no logra adquirir minutos con la camiseta de Racing y, como si fuese poco, el entrenador Fernando Gago le bajó el pulgar.

A pesar de que fue el ex mediocampista de Real Madrid quien solicitó por el arribo de Cardona en enero de 2022, las actuaciones del nacido en la ciudad colombiana de Medellín no fueron las mejores y se puso a los hinchas en su contra.

No solo tuvo un muy flojo nivel en los 34 partidos que logró disputar con Racing, sino que también tuvo problemas con su sobrepeso, además de infringir las leyes de tránsito tras dar positivo en un control de alcoholemia. Todo esto le complicó el terreno, y ahora quiere irse.

Durante los últimos días, Cardona brindó una entrevista y explicó que quiere marcharse de la Academia cuando finalice el semestre. De hecho, expresó que su gran deseo es poder volver a Atlético Nacional, equipo del cual es hincha y en el que hizo sus primeras armas como futbolista profesional. Sin embargo, desde el Azucarero lo rechazaron.