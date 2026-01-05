Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

Con River a la expectativa, Jhohan Romaña tomó una contundente decisión en San Lorenzo

En medio de las negociaciones entre los clubes, el defensor colombiano dejó clara su postura con una acción en el entrenamiento de este lunes.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Jhohan Romaña, el marcador central de San Lorenzo que quiere River
© GettyJhohan Romaña, el marcador central de San Lorenzo que quiere River

A 17 días del comienzo del Torneo Apertura 2026, los equipos del fútbol argentino trabajan arduamente en el mercado de pases con el objetivo de sumar piezas de jerarquía para afrontar sus objetivos del año. River Plate ya abrochó refuerzos, pero va por más y Jhohan Romaña es uno de los jugadores pretendidos.

El Millonario ya sumó a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña y ahora está ante la necesidad de incorporar a un defensor central. En ese contexto, el colombiano apareció como la opción más firme para los de Marcelo Gallardo y la dirigencia ya negocia con San Lorenzo.

En las últimas horas se conoció que el Ciclón rechazó el último ofrecimiento de los de Núñez. Fue de 2,5 millones de dólares por el 50% de su pase. Los de Boedo, sin embargo, pretenden 5 millones para transferirles el 80% de la ficha del cafetero.

En ese contexto, Romaña tomó una firme decisión que impactó en el entrenamiento de San Lorenzo. Con una contundente acción, el colombiano dejó claro que pretende que se complete su pase a River Plate para disputar allí los torneos locales y la Copa Sudamericana este año.

Según pudo saber BOLAVIP, Romaña entrenó con sus compañeros, pero cuando el resto del plantel se subió al micro para continuar con la puesta a punto, él salió del vehículo. Desde el entorno del jugador confirmaron que se bajó de la pretemporada con San Lorenzo y presiona para salir del club.

El mercado de pases de River

Luego de oficializar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como los dos primeros refuerzos, River no se bajó del mercado. Tanto es así que se encuentra a detalles de cerrar a préstamo a Matías Viña desde Flamengo.

Publicidad
Mientras Marcelo Gallardo puja por llevarlo a River, Sebastián Villa sigue en juicio con Boca

ver también

Mientras Marcelo Gallardo puja por llevarlo a River, Sebastián Villa sigue en juicio con Boca

En síntesis

  • San Lorenzo rechazó la oferta de US$ 2,5 millones de River por el 50% de Romaña.
  • Jhohan Romaña abandonó la pretemporada de San Lorenzo para presionar su transferencia a River.
  • River ya sumó a Fausto Vera y Aníbal Moreno y busca cerrar a Matías Viña.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Almeyda defendió a Gattoni, marginado por Gallardo: "Se le dará el respeto que merece"
Fútbol europeo

Almeyda defendió a Gattoni, marginado por Gallardo: "Se le dará el respeto que merece"

San Lorenzo rechazó otra oferta de River por Romaña: las cifras que los separan
Fútbol Argentino

San Lorenzo rechazó otra oferta de River por Romaña: las cifras que los separan

Se confirmó el fixture de la Serie Río de La Plata 2026: los equipos argentinos participantes y sus rivales
Fútbol Sudamericano

Se confirmó el fixture de la Serie Río de La Plata 2026: los equipos argentinos participantes y sus rivales

Ander Herrera y otros 4 futbolistas de Boca renovaron sus contratos
Boca Juniors

Ander Herrera y otros 4 futbolistas de Boca renovaron sus contratos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo