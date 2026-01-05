Con River a la expectativa, Jhohan Romaña tomó una contundente decisión en San Lorenzo

A 17 días del comienzo del Torneo Apertura 2026, los equipos del fútbol argentino trabajan arduamente en el mercado de pases con el objetivo de sumar piezas de jerarquía para afrontar sus objetivos del año. River Plate ya abrochó refuerzos, pero va por más y Jhohan Romaña es uno de los jugadores pretendidos.

El Millonario ya sumó a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña y ahora está ante la necesidad de incorporar a un defensor central. En ese contexto, el colombiano apareció como la opción más firme para los de Marcelo Gallardo y la dirigencia ya negocia con San Lorenzo.

En las últimas horas se conoció que el Ciclón rechazó el último ofrecimiento de los de Núñez. Fue de 2,5 millones de dólares por el 50% de su pase. Los de Boedo, sin embargo, pretenden 5 millones para transferirles el 80% de la ficha del cafetero.

En ese contexto, Romaña tomó una firme decisión que impactó en el entrenamiento de San Lorenzo. Con una contundente acción, el colombiano dejó claro que pretende que se complete su pase a River Plate para disputar allí los torneos locales y la Copa Sudamericana este año.

Según pudo saber BOLAVIP, Romaña entrenó con sus compañeros, pero cuando el resto del plantel se subió al micro para continuar con la puesta a punto, él salió del vehículo. Desde el entorno del jugador confirmaron que se bajó de la pretemporada con San Lorenzo y presiona para salir del club.

El mercado de pases de River

Luego de oficializar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno como los dos primeros refuerzos, River no se bajó del mercado. Tanto es así que se encuentra a detalles de cerrar a préstamo a Matías Viña desde Flamengo.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Marcelo Gallardo puja por llevarlo a River, Sebastián Villa sigue en juicio con Boca

En síntesis