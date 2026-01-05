Mientras Marcelo Gallardo puja por llevarlo a River, Sebastián Villa sigue en juicio con Boca

El mercado de pases de este verano 2026 encontró su novela predilecta. Si el nombre de Miguel Borja supo mover cimientos, su compatriota, Sebastián Villa se quedó con los flashes ante las infinitas especulaciones que lo ligan con ser un pedido de Marcelo Gallardo para sumarse a River. Pero mientras los rumores crecen, en las intimidades de la Bombonera observan la situación con un expediente abierto. Porque aunque Villa hoy brille en Mendoza y coquetee con mudarse a Núñez, su historia con Boca sigue latiendo en los pasillos de la justicia.

Para entender la trama hay que remontarse a mediados de 2023. Tras ser condenado en primera instancia por violencia de género, Boca decidió que Villa no jugara más, aunque respetando su derecho a trabajar (entrenar). El colombiano, en desacuerdo, se consideró despedido, viajó a Europa y terminó firmando con el Beroe de Bulgaria. Allí nació el litigio: Boca demandó al jugador ante la FIFA por ruptura unilateral de contrato sin justa causa, exigiendo una indemnización y sanciones deportivas.

La novedad crucial de este conflicto es que no terminó, sino que cambió de jurisdicción. La FIFA se declaró incompetente para fallar sobre el caso, argumentando que se trataba de una disputa que debía resolverse bajo las leyes del país donde se firmó el vínculo. Lejos de bajar los brazos, según pudo saber Bolavip, el departamento legal de Boca acató el fallo y trasladó la demanda a la justicia ordinaria argentina, donde la causa sigue mantiene presente a día de hoy.

Bajo este contexto, es importante aclarar un punto clave ante los rumores de su pase a River o cualquier club que se quede con la ficha del colombiano: Boca no tiene herramientas legales para impedir su venta en este mercado. Esto se debe a que el reclamo del Xeneize es por el incumplimiento del contrato anterior, lo cual corre por carriles separados a su carrera actual.

Boca y Sebastián Villa aún continúan con un expediente abierto en la justicia argentina (Getty).

Por lo tanto, si Independiente Rivadavia llega a un acuerdo para vender a Villa, el delantero podrá firmar y jugar sin que Boca pueda realizar un nuevo reclamo, aunque el juicio laboral seguirá su marcha en paralelo.

La postura de la Lepra: promesa de venta y un precio alto

Mientras el expediente aguarda por una resolución en la justicia, el fútbol avanza. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, confirmó en TyC Sports que existe un “compromiso de venta” con el jugador si llega una oferta que satisfaga a las partes. Villa, quien actualmente no se presentó a la pretemporada (con autorización del club), es la gran figura a vender y en Mendoza ya le pusieron precio: 12 millones de dólares.

“No tenemos problema con el destino. Creo que va a brillar en el fútbol al que vaya. No puedo afirmar que River lo llamó, pero estamos con varios interesados“, aseguró Vila, quien además defendió la situación personal del atacante, asegurando que el jugador le manifestó su inocencia y destacando su renacer futbolístico en el club. Con un mercado de pases que recién abre, todo indica que restan varios capítulos por escribir.

