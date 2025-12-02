Darío Benedetto confesó que estuvo al borde del retiro, reveló qué lo hizo cambiar de opinión y dijo dónde quiere jugar el próximo año: “No quiero más quilombo”

Tras un regreso al fútbol argentino que no salió como esperaba, después de jugar para Querétaro en la Liga MX y Olimpia de Paraguay, Darío Benedetto rescindió su contrato con Newell’s a finales de octubre. La acumulación de decepciones desde que dejó Boca en julio del año pasado, el delantero de 35 años reconoció haber pensado más de una vez en el retiro, incluso haber estado a punto de tomar la decisión, pero reveló qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y estar esperando oportunidades para dar continuidad a su carrera.

“Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol de hoy. Quilombos, negocios, no importa. Pero siempre me va a gustar, porque le estoy muy agradecido al fútbol”, explicó en entrevista con ESPN F90. Y agregó: “Casi me retiro. Pero me propuse a mí mismo, haciendo terapia, estirarlo un poquito más y retirarme bien”.

Pipa dijo haber decidido acudir a la ayuda de un psicólogo durante su paso por el Olympique de Marsella, gigante del fútbol francés que marcó su primera experiencia en el fútbol europeo y a la vez su primera despedida del Xeneize, meses después de la dolorosa derrota ante River en la final de la Copa Libertadores de 2018 que se definió en el Estadio Santiago Bernabéu.

“Hago terapia hace seis, siete años. recontra recomendable. Yo creo que todo jugador de fútbol tiene que hacer terapia. Yo empecé en Francia, porque me costó mucho la adaptación allá. No al fútbol, pero sí a la vida, al idioma”, remarcó el delantero surgido de Arsenal de Sarandí.

Sobre el deseo de continuar con su carrera, Benedetto aseguró que no tiene intenciones de dejar el fútbol argentino, pero explicó cuáles son sus prioridades: “Voy a inclinarme por clubes que no tengan quilombos, porque los últimos años me la pasé renegando. Tengo ganas de disfrutar jugando al fútbol”, señaló

También descartó jugar en un equipo del interior del país, lo que redujo considerablemente el espectro de posibilidades, y lo justificó en el deseo de estar cerca de sus hijos. “En Boca me hubiese querido retirar, pero no se dio”, agregó al ser consultado sobre el deseo de tener un último baile con El Xeneize.

Miami, una excepción

Más allá de plantear que ya no quiere jugar en el exterior, Benedetto le abrió las puertas a una excepción con tal de poder volver a compartir cancha con Lionel Messi, a quien alguna vez cumplió el sueño de acompañar en la Selección Argentina, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. “Si me llama para jugar en Inter Miami, voy en bicicleta”, avisó.

Elogios a Úbeda por la levantada de Boca

Darío Benedetto adjudicó mucho mérito a Claudio Úbeda por la levantada en el nivel de Boca que lo llevó a ser uno de los semifinalistas del Torneo Clausura 2025. “Lo levantó, hubo un cambio. Creo que se lo dimos con Newell’s, cuando nos ganaron 5-0”, ironizó.

Y agregó: “Ahí empezó a levantar Boca, pero yo creo que Úbeda le hizo muy bien. Se nota. Vi el partido contra River y creo que hacía rato que Boca no jugaba un clásico así. Cuando estaba yo, reclamaban que había que tirarse de cabeza, pero no se estaba dando porque no se encontraba el juego. Me sorprendió que en el clásico con River, lo llevó por delante en cada sector de la cancha. Al partido siguiente igual y los jugadores se empezaron a entender mucho mejor”.

