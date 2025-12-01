Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

La nueva revelación del padre de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

La Joya es la ilusión de todos los hinchas xeneizes y Daniel Paredes volvió a alimentar la llama.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes y Paulo Dybala.
© GettyLeandro Paredes y Paulo Dybala.

De menor a mayor, Boca Juniors logró encontrar un buen rendimiento en el último tramo de este 2025 y actualmente se encuentra peleando por el Torneo Clausura, donde ya se encuentra en semifinales. Sin embargo, el Xeneize ya piensa un poco más allá.

Es que los dirigidos por Claudio Úbeda abrocharon su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, se espera que Juan Román Riquelme busque jerarquía en el mercado de pases para rodear a Leandro Paredes.

Automáticamente, uno de los primeros nombres que sonó para Boca es el de Paulo Dybala. La figura de Roma es un confeso hincha del Xeneize, además de ser un íntimo amigo del actual capitán del equipo de Úbeda. La Joya finaliza su contrato con el club de la Serie A en junio de 2026.

Tras la victoria azul y oro en el Superclásico, fue el padre de Paredes quien adelantó que Dybala sería jugador de Boca en 2026. Sin embargo, esa posibilidad se enfrió con el correr de los días al conocer la postura del jugador y los paños fríos que puso el capitán de Boca.

Ahora, fue el propio padre de Paredes quien volvió a la carga con declaraciones sobre el surgido de Instituto para ilusionar a todos los hinchas xeneizes: “¿Paulo Dybala en Boca? Todo a su tiempo, je”, soltó Daniel el diálogo este lunes con Radio La Red.

¿Puede Dybala llegar a Boca en 2026?

Ante ese panorama, BOLAVIP pudo averiguar que Dybala no está evaluando ponerse la camiseta de Boca en un futuro cercano. Incluso, tiene negociaciones abiertas con Roma para extender el vínculo que finaliza con el cierre de la temporada 2025-26.

Publicidad
El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

ver también

El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

Su representante viajó a la capital italiana para llevar las charlas para una eventual renovación, que aún no encontró acuerdo. En la misma línea, la paternidad del jugador es otro factor clave, que por ahora no los traería a Argentina de forma definitiva, aunque sí podrían viajar para el parto y regresar.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
  • El nombre de Paulo Dybala suena para Boca, ya que es amigo íntimo de Leandro Paredes.
  • El padre de Paredes, Daniel, deslizó que Paulo Dybala podría llegar a Boca “todo a su tiempo”.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Paredes explicó la situación de Paulo Dybala y su posible llegada a Boca: "Hay que estar tranquilos"
Boca Juniors

Paredes explicó la situación de Paulo Dybala y su posible llegada a Boca: "Hay que estar tranquilos"

Boca hoy: el gesto de Paredes a un hincha de River, qué hay de cierto con Dybala y las ganas de volver del Colo Barco
Boca Juniors

Boca hoy: el gesto de Paredes a un hincha de River, qué hay de cierto con Dybala y las ganas de volver del Colo Barco

Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca
Boca Juniors

Toda la verdad sobre la chance de que Dybala se convierta en jugador de Boca

La particular revelación de Andy Murray sobre su experiencia como entrenador de Djokovic: “Es un personaje difícil”
Tenis

La particular revelación de Andy Murray sobre su experiencia como entrenador de Djokovic: “Es un personaje difícil”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo