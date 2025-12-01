La nueva revelación del padre de Leandro Paredes sobre el posible arribo de Paulo Dybala a Boca

De menor a mayor, Boca Juniors logró encontrar un buen rendimiento en el último tramo de este 2025 y actualmente se encuentra peleando por el Torneo Clausura, donde ya se encuentra en semifinales. Sin embargo, el Xeneize ya piensa un poco más allá.

Es que los dirigidos por Claudio Úbeda abrocharon su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, se espera que Juan Román Riquelme busque jerarquía en el mercado de pases para rodear a Leandro Paredes.

Automáticamente, uno de los primeros nombres que sonó para Boca es el de Paulo Dybala. La figura de Roma es un confeso hincha del Xeneize, además de ser un íntimo amigo del actual capitán del equipo de Úbeda. La Joya finaliza su contrato con el club de la Serie A en junio de 2026.

Tras la victoria azul y oro en el Superclásico, fue el padre de Paredes quien adelantó que Dybala sería jugador de Boca en 2026. Sin embargo, esa posibilidad se enfrió con el correr de los días al conocer la postura del jugador y los paños fríos que puso el capitán de Boca.

Ahora, fue el propio padre de Paredes quien volvió a la carga con declaraciones sobre el surgido de Instituto para ilusionar a todos los hinchas xeneizes: “¿Paulo Dybala en Boca? Todo a su tiempo, je”, soltó Daniel el diálogo este lunes con Radio La Red.

¿Puede Dybala llegar a Boca en 2026?

Ante ese panorama, BOLAVIP pudo averiguar que Dybala no está evaluando ponerse la camiseta de Boca en un futuro cercano. Incluso, tiene negociaciones abiertas con Roma para extender el vínculo que finaliza con el cierre de la temporada 2025-26.

ver también El calvario de Ander Herrera en Boca: sufrió 4 lesiones, se perdió 29 partidos y ahora es duda para la semifinal del Torneo Clausura

Su representante viajó a la capital italiana para llevar las charlas para una eventual renovación, que aún no encontró acuerdo. En la misma línea, la paternidad del jugador es otro factor clave, que por ahora no los traería a Argentina de forma definitiva, aunque sí podrían viajar para el parto y regresar.

DATOS CLAVE