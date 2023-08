Los dirigentes de Racing sorprendieron a propios y extraños con las contrataciones que realizaron en este mercado de pases, donde sumaron a Agustín Almendra, Roger Martínez, Juanfer Quintero, Gastón Martirena y a Nazareno Colombo.

El gran objetivo que tienen en Avellaneda es poder levantar la CONMEBOL Libertadores, y por eso mismo Víctor Blanco se encargó de darle varios gustos a Fernando Gago. Pero ahora quieren ir por mucho más, ya que no bajarán los brazos.

A lo largo de los últimos meses, tanto desde River como también desde Boca se encargaron de posar los ojos en Luciano Vietto, quien quedó con el pase en su poder tras jugar con la camiseta de Al-Hilal en la Primera División de Arabia Saudita. Pero tras sonar en el mercado brasileño, donde Vasco da Gama era uno de los interesados, los directivos de la Academia levantaron el teléfono y se comunicaron con el delantero cordobés.

“El llamado se dio antes de que viajaran hacia Medellín. Fue Blanco el que se comunicó con Luciano”, le afirmaron a Bolavip Argentina desde el seno racinguista cuando se consultó al respecto , dado a que los hinchas habían logrado convertir el hashtag #ViettoARacing en tendencia a nivel país.

Por el momento, no hubo un ofrecimiento formal, sino que el mandamás de la Academia se encargó de plantearle la chance de retornar al club que lo vio nacer. Y si bien el ex Atlético de Madrid y Valencia CF no aceptó la propuesta, tampoco la desestimó. Claro, primero aseguró que priorizará las propuestas que le lleguen desde el exterior, pero que no vería con malos ojos pegar la vuelta. Dependerá de las ofertas que aparezcan en los próximos días, como así también de las pretensiones salariales del cordobés. ¿Volverá?