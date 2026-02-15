Es tendencia:
logotipo del encabezado
Primera Nacional

Dónde ver por TV y qué canal pasa San Martín (T) vs. Patronato por la Primera Nacional

Este domingo a las 19 horas, el Santo recibe al Patrón por la primera jornada de la Zona B de la Primera Nacional.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
San Martín de Tucumán recibe a Patronato en la Ciudadela
© Prensa San Martín - Prensa PatronatoSan Martín de Tucumán recibe a Patronato en la Ciudadela

Un nuevo sueño empieza este sábado para San Martín de Tucumán y Patronato. Desde las 19 horas, en el Estadio La Ciudadela, el Santo recibirá al Patrón por la primera fecha de la Zona B de la Primera Nacional. En este 2026, la televisación de esta categoría cambió y ahora se podrá ver únicamente a través de LPF Play, la plataforma de la AFA.

El duelo que protagonizarán San Martín de Tucumán y Patronato será el primero que jueguen de manera oficial en este 2026. El duelo entre el Santo y el Patrón podrá verse exclusivamente a través de LPF Play. Cabe destacar que actualmente es gratis, pero luego será pago.

San Martín de Tucumán sueña con volver a Primera. (Foto: Prensa San Martín de Tucumán).

San Martín de Tucumán sueña con volver a Primera. (Foto: Prensa San Martín de Tucumán).

Paso a paso para ver los partidos de la Primera Nacional por AFA Play

Paso 1 – Elegir desde donde ver el partido.

  • Desde la computadora o notebook, ingresar al navegador de internet y colocar la dirección www.lpfplay.com.
  • Desde el celular:
    • Para teléfonos Android, ingresar a la Play Store, buscar la aplicación con el nombre “LPF Play” e instalar la misma.
    • Para teléfonos Iphone, buscar “LPF Play” en la App Store e instalarla.
  • Desde un SmartTV (*), ingresar a la tienda de aplicaciones, buscar “LPF Play” e instalar la aplicación. También se puede encontrar en dispositivos como AppleTV o Chromecast conectados a la TV.

(*) Si la aplicación no aparece en la tienda de aplicaciones del TV, es probable que no soporte la misma. En ese caso se puede utilizar un dispositivo externo o elegir otras opciones como conectar la notebook a la TV vía HDMI.

Colón le ganó 2-1 al Deportivo Madryn en el regreso de Federico Lertora

ver también

Colón le ganó 2-1 al Deportivo Madryn en el regreso de Federico Lertora

Paso 2 – Una vez dentro de la plataforma, elegir en el Menú la categoría correspondiente al partido que se desea ver (Primera Nacional, Primera B, Campeonato Femenino o Proyección).

Publicidad

De acuerdo con el dispositivo utilizado (Web, celular o SmartTV) este menú se puede encontrar en la parte superior o en los laterales de la pantalla.

Paso 3 – Elegir el partido y darle Play.

Buscar en la tira de contenidos “En Vivo” el partido que se desea ver. Una vez seleccionado el mismo se ingresará a la pantalla de información del encuentro. Hacer clic en el botón “ver evento” y comenzará a verse el partido.

Detalles de las transmisiones

Las transmisiones constarán de una producción que incluirá:

  • 3/4 cámaras por partido.
  • Relator y Comentarista.
  • Repeticiones y resumen de jugadas.
  • Contenidos complementarios (llegada de equipos / Vestuarios / Notas en la previa y al finalizar el partido).
  • Contenidos especiales (seguimiento de equipos, arenga previa, charlas técnicas, etc.)
Publicidad

En 15 días se realizará la presentación de la plataforma en el predio de Ezeiza conjuntamente con el equipo periodístico que contarán las transmisiones.

Así se disputará la Primera Nacional

ZONA A
All Boys
Colón
Deportivo Madryn
Mitre (Santiago del Estero)
Los Andes
San Miguel
Chaco for Ever
Defensores de Belgrano
Estudiantes (Buenos Aires)
Godoy Cruz
San Telmo
Ferro Carril Oeste
Ciudad de Bolívar
Racing (Córdoba)
Deportivo Morón
Acassuso
Central Norte
Almirante Brown

ZONA B
Gimnasia (Jujuy)
Atlético Rafaela
Chacarita
Deportivo Maipú
Quilmes
Atlanta
Agropecuario
San Martín (San Juan)
Almagro
Gimnasia y Tiro (Salta)
Tristan Suárez
Nueva Chicago
Patronato
Ferrocarril Midland
San Martín (Tucumán)
Atlético Güemes
Temperley
Colegiales

Publicidad
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Dónde ver por TV y qué canal pasa Chacarita vs. San Martín (SJ) por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Dónde ver por TV y qué canal pasa Chacarita vs. San Martín (SJ) por la Primera Nacional

Dónde ver por TV y qué canal pasa Güemes vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional
Fútbol Argentino

Dónde ver por TV y qué canal pasa Güemes vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional

Colón le ganó 2-1 al Deportivo Madryn en el regreso de Federico Lertora
Fútbol Argentino

Colón le ganó 2-1 al Deportivo Madryn en el regreso de Federico Lertora

"Lo de Colapinto fue vergonzoso"
FÓRMULA 1

"Lo de Colapinto fue vergonzoso"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo