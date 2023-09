El paso de Edwin Cardona por el mundo Racing no fue el que más de un hincha se imaginaba. A pesar de que en Boca había sufrido altibajos deportivos, los dirigentes no ejecutaron la opción de compra, regresó a Xolos de Tijuana y luego fue vendido al elenco de Avellaneda.

Además de ser cuestionado por los hinchas de la Academia porque su último equipo había sido el Xeneize, también lo hicieron por sus flojísimas actuaciones con la celeste y blanca. Y le costó muchísimo ganarse el cariño de la tribuna. De hecho, es al día de la fecha que lo siguen criticando.

Sus problemas fuera de la cancha, fueron varios. Además de no dar en el peso que Fernando Gago le exigía, dio positivo en un test de alcoholemia y en más de una ocasión se ausentó de los entrenamientos en Racing. Pero en lugar de preguntarse qué ocurría, las críticas a Cardona continuaban. Hasta que un día rompió el silencio.

Recién fue cuando se marchó hacia América de Cali que el ex Boca comenzó a declarar ante la prensa. Y reveló una situación que alarmó a más de uno: “Mi hijo me salvó de alguna tragedia que yo hubiera podido cometer en lo personal. Nadie me preguntaba por qué no jugaba, por qué estaba mal” , reveló con total crudeza. Y amplió: “Al final somos seres humanos, tomaba pastillas para dormir, sufría de depresión”.

Tras el escalofriante relato, Edwin Cardona no se mostró con rencor por lo que fue su paso por Avellaneda. Y hasta sostuvo que desea tener una segunda oportunidad: “Estoy agradecido con la gente de Racing. Me dejó una experiencia linda. Di de mí lo mejor para demostrar pero no se dio la oportunidad. Si Dios me da una revancha, la aceptaría y me gustaría porque en todos los clubes que estuve me ha ido bien”, manifestó en D-Sports Colombia.

¿Cuántos partidos jugó Edwin Cardona en Racing?

Edwin Cardona llegó a Racing en 2022 y se marchó en 2023 hacia América de Cali. Durante su estadía en Avellaneda, disputó 34 partidos, convirtió 2 goles y aportó una sola asistencia.

¿Cómo fue la salida de Edwin Cardona de Racing hacia América de Cali?

Los dirigentes de Racing acordaron la salida de Edwin Cardona hacia América de Cali por medio de un préstamo con opción de compra por el 50% del pase, aunque desde ninguna institución revelaron la cifra de la misma.