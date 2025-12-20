El equipo de ascenso que sueña con sumar a Lucas Pratto como refuerzo estelar a sus 37 años: “Hay que convencerlo”

Luego de lograr la permanencia en la Liga Profesional con Sarmiento de Junín, el experimentado delantero de 37 años, Lucas Pratto, podría tener un nuevo desafío en su carrera, ya que no sería tenido en cuenta por el entrenador del Kiwi, Facundo Sava.

En este contexto, el ex Vélez y River cuenta con serias chances de marcharse del Verde de Junín, y es por eso que en Chacarita, uno de los históricos equipos que participan de la Primera Nacional, se ilusionaron con la posibilidad de ficharlo de cara a la temporada 2026.

Matías Módolo, entrenador del Funebrero, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde confirmó que el ‘Oso’ es uno de los futbolistas que están en carpeta para ser fichados y agregó que personalmente intentará convencerlo para que sea uno de los referentes del plantel.

“La incorporación de Lucas Pratto es una posibilidad que estamos analizando. Hay que convencerlo y esa es mi tarea, los entrenadores estamos para convencer”, fueron las palabras del DT que asumió en Chacarita para la temporada 2026, luego de su último paso por Gimnasia de Jujuy.

Pensando en el mercado de pases, con la llegada de Enrique Borrelli, Chacarita ya comenzó a moverse en búsqueda de futbolistas que le den un salto de calidad al plantel con el objetivo de pelear por el ascenso, luego de un año en el que quedaron fuera de los puestos de Reducido.

Dentro de los nombres que maneja el Funebrero para la temporada 2026, comenzó a sonar con fuerza la llegada de ‘Beto’ Bologna, el arquero de 43 años que quedará libre de Defensa y Justicia, ya que no renovará su contrato cuya fecha de vencimiento es el próximo 31 de diciembre.

Los números de Lucas Pratto en la última temporada

Con la camiseta de Sarmiento de Junín, el delantero de 37 años disputó un total de 9 partidos en el Torneo Clausura, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió 1 amarilla en 314 minutos.

