Con Boca fuera de playoffs, así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

El Xeneize complicó su clasificación a los octavos de final, mientras que el Rojo dio un paso firme y el Ciclón sigue sumando.

Por Nahuel De Hoz

Luego del primer día de los partidos de la fecha 8, el Torneo Apertura 2026 empieza a llegar a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este sábado 28 de febrero.

La gran sorpresa es que Boca está quedando eliminado. En el primer duelo del día, el Xeneize igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, agudizó aún más su crisis futbolística y llegó a su cuarto encuentro consecutivo sin ganar. Los hinchas se expresaron ni bien finalizó el cotejo y silbaron a los jugadores en repudio a los últimos resultados que evidencian el pésimo presente azul y oro.

Luego, Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en Avellaneda y se acercó a los primeros puestos de la tabla de posiciones, para perseguir bien de cerca a los líderes que todavía deben su compromiso. En el último turno, San Lorenzo empató 0-0 contra Talleres en Córdoba y se metió en el lote superior de la zona A del Torneo Apertura de cara a la recta final de la competición local.

Kevin Lomónaco y Gabriel Ávalos, en el triunfo de Independiente.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Cómo sigue la fecha 8

Domingo 1° de marzo

17:00 Newell’s – Rosario Central

19:15 Argentinos – Barracas Central

19:15 Instituto – Unión de Santa Fe

21:30 Tigre – Gimnasia (LP)

21:30 Defensa y Justicia – Lanús

Lunes 2 de marzo

19:15 Deportivo Riestra – Platense

19:15 Estudiantes – Vélez

21:30 Independiente Rivadavia – River

21:30 Banfield – Aldosivi

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing

Nahuel De Hoz

Toti Pasman

