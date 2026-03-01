Con Boca fuera de playoffs, así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Luego del primer día de los partidos de la fecha 8, el Torneo Apertura 2026 empieza a llegar a la mitad de las jornadas disputadas y está más ardiente que nunca. Cada vez más cerca de la recta decisiva, ahora todas las miradas apuntan al mismo objetivo: la tabla de posiciones. Por ese motivo, vamos a repasar cómo quedó conformada después de este sábado 28 de febrero.

La gran sorpresa es que Boca está quedando eliminado. En el primer duelo del día, el Xeneize igualó 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, agudizó aún más su crisis futbolística y llegó a su cuarto encuentro consecutivo sin ganar. Los hinchas se expresaron ni bien finalizó el cotejo y silbaron a los jugadores en repudio a los últimos resultados que evidencian el pésimo presente azul y oro.

Luego, Independiente venció 2-0 a Central Córdoba en Avellaneda y se acercó a los primeros puestos de la tabla de posiciones, para perseguir bien de cerca a los líderes que todavía deben su compromiso. En el último turno, San Lorenzo empató 0-0 contra Talleres en Córdoba y se metió en el lote superior de la zona A del Torneo Apertura de cara a la recta final de la competición local.

Kevin Lomónaco y Gabriel Ávalos, en el triunfo de Independiente. (@Independiente)

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Cómo sigue la fecha 8

Domingo 1° de marzo

17:00 Newell’s – Rosario Central

19:15 Argentinos – Barracas Central

19:15 Instituto – Unión de Santa Fe

21:30 Tigre – Gimnasia (LP)

21:30 Defensa y Justicia – Lanús

Lunes 2 de marzo

19:15 Deportivo Riestra – Platense

19:15 Estudiantes – Vélez

21:30 Independiente Rivadavia – River

21:30 Banfield – Aldosivi

Martes 3 de marzo

19:00 Sarmiento – Estudiantes (RC)

19:15 Huracán – Belgrano

21:15 Atlético Tucumán – Racing