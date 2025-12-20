Es tendencia:
El sexto grande del fútbol argentino, según Navarro Montoya: “Por tradición”

El histórico ex arquero de Boca dio su veredicto en una vieja pero todavía muy actual discusión futbolera.

Por Juan Ignacio Portiglia

El ex arquero de Boca dirigió este año a Santamarina de Tandil.
© Getty ImagesEl ex arquero de Boca dirigió este año a Santamarina de Tandil.

Carlos Fernando Navarro Montoya, histórico ex arquero de Boca que este año dirigió en el fútbol argentino a Santamarina de Tandil, llegando a enfrentar a Racing en la Copa Argentina, tomó partido en el viejo y a la vez actual debate sobre el sexto grande del país.

El colombiano, que desde hace años se viene desarrollando también como analista deportivo, mencionó a los cinco que ya están aceptados por unanimidad por el colectivo futbolero: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Para luego plegarse a la corriente más tradicionalista, que ha ido perdiendo peso con el correr de los años.

Para mi son seis, no son cinco (los grandes). Los tradicionales son Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Huracán. Esa es la tradición del fútbol argentino. Y estamos hablando por tradición. Después, hay un desarrollo”, dijo El Mono en Picado TV.

La reacción de los hinchas de Huracán

Los hinchas del Globo fueron prácticamente los únicos en dar la razón al ex arquero al expresarse en las redes sociales respecto a su consideración. “Lo grande que es Huracán que hace más de medio siglo no gana un torneo y siempre está en la discusión, imagínense el día que vuelva a salir campeón, se termina cualquier tipo de debate muchachos, prendan velas para que eso no pase”, expresó uno de ellos.

“El Mono sabe de fútbol. Corta. Huracán el sexto grande”, lo legitimó otro. “El Mono conoce bien la historia completa. El Globo tiene 13 títulos, hinchada, un palacio, tuvo jugadorazos y es clásico de los cinco grandes”, sacó a relucir otro.

La reacción del resto de los hinchas

Entre los demás hinchas del fútbol argentino fueron mucho más críticos del análisis de Navarro Montoya para dar a Huracán el reconocimiento como sexto grande. “¿En qué se basa para decir que Huracán es grande? No tiene historia y lo único que tiene grande es su cancha, que ni en el 73 pudieron llenar”, le achacó uno de ellos.

“Huracán que no gana una liga desde 1973, déjense de joder. Club tristísimo”, se quejó otro. “Huracán no es nada más que nuestro clásico, lamentablemente. Después es un microbio más de nuestro fútbol”, expresó un hincha del Ciclón. “Huracán no entra ni en el Top 10”, señaló uno de Estudiantes de La Plata. “Está gagá”, sentenciaron varios más.

La tabla histórica de títulos

#EQUIPOTOTALAMAT.PROF.LIGASCOPASCOP. LOC.COP. INT.
1Boca Juniors74146035391722
2River Plate7236937351718
3Independiente458371629920
4Racing Club4121201823158
5Alumni (con E.H.S)22220101284
6San Lorenzo2251715725
7Vélez Sarsfield1901911835
8Estudiantes de La Plata1811671156
9Huracán13765880
10Rosario Central13585871
11Newell’s Old Boys9276330
12Lanús7072532
13Belgrano Athletic6603312
14Arsenal5051422
15Argentinos Juniors5053202
16Quilmes3212110
17Banfield2111110
18Ferro Carril Oeste2022000
19Gimnasia y Esgrima de La Plata2111110
20Sportivo Barracas2201110
21Defensa y Justicia2020202
22Talleres
(Córdoba)		2020211
23Platense1011000
24Central Córdoba (Rosario)1010110
25Chacarita1011000
26Estudiantes (BA)1100110
27Nueva Chicago1100110
28San Martín (Tucumán)1010110
29Dock Sud1101000
30Atlanta1010110
31Tiro Federal (Rosario)1100110
32Tigre1010110
33Colón1010110
34Patronato1010110
35Atlético Tucumán1010110
36Central Córdoba (Santiago del Estero)1010110
37Independiente Rivadavia1010110
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

