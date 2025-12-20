El sexto grande del fútbol argentino, según Navarro Montoya: “Por tradición”

Carlos Fernando Navarro Montoya, histórico ex arquero de Boca que este año dirigió en el fútbol argentino a Santamarina de Tandil, llegando a enfrentar a Racing en la Copa Argentina, tomó partido en el viejo y a la vez actual debate sobre el sexto grande del país.

El colombiano, que desde hace años se viene desarrollando también como analista deportivo, mencionó a los cinco que ya están aceptados por unanimidad por el colectivo futbolero: Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Para luego plegarse a la corriente más tradicionalista, que ha ido perdiendo peso con el correr de los años.

“Para mi son seis, no son cinco (los grandes). Los tradicionales son Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Huracán. Esa es la tradición del fútbol argentino. Y estamos hablando por tradición. Después, hay un desarrollo”, dijo El Mono en Picado TV.

La reacción de los hinchas de Huracán

Los hinchas del Globo fueron prácticamente los únicos en dar la razón al ex arquero al expresarse en las redes sociales respecto a su consideración. “Lo grande que es Huracán que hace más de medio siglo no gana un torneo y siempre está en la discusión, imagínense el día que vuelva a salir campeón, se termina cualquier tipo de debate muchachos, prendan velas para que eso no pase”, expresó uno de ellos.

“El Mono sabe de fútbol. Corta. Huracán el sexto grande”, lo legitimó otro. “El Mono conoce bien la historia completa. El Globo tiene 13 títulos, hinchada, un palacio, tuvo jugadorazos y es clásico de los cinco grandes”, sacó a relucir otro.

La reacción del resto de los hinchas

Entre los demás hinchas del fútbol argentino fueron mucho más críticos del análisis de Navarro Montoya para dar a Huracán el reconocimiento como sexto grande. “¿En qué se basa para decir que Huracán es grande? No tiene historia y lo único que tiene grande es su cancha, que ni en el 73 pudieron llenar”, le achacó uno de ellos.

“Huracán que no gana una liga desde 1973, déjense de joder. Club tristísimo”, se quejó otro. “Huracán no es nada más que nuestro clásico, lamentablemente. Después es un microbio más de nuestro fútbol”, expresó un hincha del Ciclón. “Huracán no entra ni en el Top 10”, señaló uno de Estudiantes de La Plata. “Está gagá”, sentenciaron varios más.

