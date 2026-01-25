Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

En 7 palabras, el entrenador de Deportivo Riestra reveló el plan de su equipo para ganarle a Boca en La Bombonera

En una entrevista, Tata Benítez se refirió a la importancia de tapar el mediocampo de su rival.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Gustavo Benítez, entrenador de Deportivo Riestra.
© GettyGustavo Benítez, entrenador de Deportivo Riestra.

Por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, tras casi dos años sin enfrentarse, Boca recibe a Deportivo Riestra en La Bombonera con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el campeonato y así inaugurar la temporada con el pie derecho. 

En la previa de este encuentro, Gustavo Benítez, entrenador del Malevo, habló en una entrevista con ESPN, en donde se refirió al plan de juego que tendrá su equipo y las oportunidades para ganar por primera vez en su historia en el estadio del elenco de la Ribera.

Poder cortar el circuito de Herrera y Paredes sería importante para nosotros, porque es donde ellos basan el juego”, explicó el DT de Deportivo Riestra sobre la mayor preocupación que tendrán sus jugadores y el objetivo de poder tapar a los dos mediocampistas.

Siguiendo por la misma línea, destacó a los jugadores del Xeneize: “Tienen un plus a diferencia de los demás equipos: tienen experiencia y son de selección, marcan la diferencia. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien”.

Además, habló sobre el esquema táctico de Boca, que contará con Lucas Janson como 9 de área. “El sistema que viene utilizando Boca no creo que lo vaya a cambiar, si bien entiendo que no todos los jugadores son iguales. Me nombraste a Cavani, que está dentro de los máximos goleadores de la historia. Son jugadores diferentes, pero tenemos que pensar que el que va a jugar es el mejor”, soltó.

Tweet placeholder
Publicidad

Por otro lado, se refirió a la visita de su equipo a La Bombonera y la ilusión de ganar allí: “Ahora jugamos con Boca, que viene de tener un gran semestre anterior y un refuerzo fundamental como Paredes, que te cambia mucho la ecuación. Después, no me ha tocado dirigir en la Bombonera, pero entendemos que el marco es importante, como lo fue en River”.

En plena fecha 1, AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura

ver también

En plena fecha 1, AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura

La posible formación de Deportivo Riestra para enfrentar a Boca

El Malevo saldría a la cancha con: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

En síntesis

  • Boca recibe a Deportivo Riestra en La Bombonera por la fecha 1 del Apertura.
  • El entrenador Gustavo Benítez planea anular el juego de Herrera y Leandro Paredes.
  • Lucas Janson jugará como titular en la posición de 9 de área para Boca.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Con bajas de peso y el regreso de Weigandt, los convocados de Boca vs. Deportivo Riestra
Boca Juniors

Con bajas de peso y el regreso de Weigandt, los convocados de Boca vs. Deportivo Riestra

Las dos dudas que tiene Úbeda para el debut de Boca ante Riestra
Boca Juniors

Las dos dudas que tiene Úbeda para el debut de Boca ante Riestra

Hora por hora, el cronograma de la pretemporada viral de Deportivo Riestra en Pinamar
Fútbol Argentino

Hora por hora, el cronograma de la pretemporada viral de Deportivo Riestra en Pinamar

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”
FÓRMULA 1

El medio más crítico de Franco Colapinto declaró que Alpine saldrá 10° en la Fórmula 1 2026: “Última oportunidad”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo