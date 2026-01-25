En 7 palabras, el entrenador de Deportivo Riestra reveló el plan de su equipo para ganarle a Boca en La Bombonera

Por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, tras casi dos años sin enfrentarse, Boca recibe a Deportivo Riestra en La Bombonera con el objetivo de sumar sus primeros tres puntos en el campeonato y así inaugurar la temporada con el pie derecho.

En la previa de este encuentro, Gustavo Benítez, entrenador del Malevo, habló en una entrevista con ESPN, en donde se refirió al plan de juego que tendrá su equipo y las oportunidades para ganar por primera vez en su historia en el estadio del elenco de la Ribera.

“Poder cortar el circuito de Herrera y Paredes sería importante para nosotros, porque es donde ellos basan el juego”, explicó el DT de Deportivo Riestra sobre la mayor preocupación que tendrán sus jugadores y el objetivo de poder tapar a los dos mediocampistas.

Siguiendo por la misma línea, destacó a los jugadores del Xeneize: “Tienen un plus a diferencia de los demás equipos: tienen experiencia y son de selección, marcan la diferencia. Si les damos espacio y los dejamos jugar, no la vamos a pasar bien”.

Además, habló sobre el esquema táctico de Boca, que contará con Lucas Janson como 9 de área. “El sistema que viene utilizando Boca no creo que lo vaya a cambiar, si bien entiendo que no todos los jugadores son iguales. Me nombraste a Cavani, que está dentro de los máximos goleadores de la historia. Son jugadores diferentes, pero tenemos que pensar que el que va a jugar es el mejor”, soltó.

Por otro lado, se refirió a la visita de su equipo a La Bombonera y la ilusión de ganar allí: “Ahora jugamos con Boca, que viene de tener un gran semestre anterior y un refuerzo fundamental como Paredes, que te cambia mucho la ecuación. Después, no me ha tocado dirigir en la Bombonera, pero entendemos que el marco es importante, como lo fue en River”.

La posible formación de Deportivo Riestra para enfrentar a Boca

El Malevo saldría a la cancha con: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicólas Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

