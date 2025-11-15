Qué pasa si Godoy Cruz gana, empata o pierde ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura

Se definen los descensos en el fútbol argentino y solo tres equipos siguen en riesgo de perder la categoría en la Primera División: Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz. Los dos primeros se enfrentan entre sí en Mar del Plata y prácticamente quien gane el encuentro se salvará, mientras que el Tomba será local de Deportivo Riestra y corre serio peligro de caer a la Primera Nacional.

Es que el conjunto mendocino no depende ni siquiera de sí mismo para asegurarse la permanencia, y en la jornada de este sábado no puede garantizar más que un desempate con San Martín o Aldosivi, al que solo accedería ganando y esperando el resultado en el José María Minella.

Desde las 17 horas, ambos partidos tendrán su puntapié inicial y la suerte quedará echada durante los que serán los 90 minutos finales para dos de los tres equipos en primera división. A continuación, todos los resultados posibles.

Qué pasa si Godoy Cruz gana, empata o pierde

Si Godoy Cruz gana: la única vía posible para salvarse del descenso, aunque de manera parcial, ya que deberá pasar posteriormente a la definición por un desempate ante San Martín de San Juan o Aldosivi (rival sujeto a lo que suceda en el partido entre ambos). Si Aldosivi gana, Godoy Cruz descenderá sin importar su resultado.

desciende como último ubicado en la tabla anual. Es que si bien superará a San Martín en la tabla en ese caso, su descenso se consumaría porque el Santo sería el último en los promedios, por lo que el segundo equipo en perder la categoría sería el anteúltimo de la tabla anual.

sin importar resultados, descendería a la Primera Nacional.

Los escenarios que obligan a jugar el desempate por el descenso

Actualmente, San Martín de San Juan está descendiendo por el último puesto en los promedios, mientras que Godoy Cruz lo hace por ocupar el último lugar en la tabla anual. Sin embargo, todo se define este sábado a las 17, con el duelo directo entre San Martín y Aldosivi en Mar del Plata, y Godoy Cruz recibiendo a Riestra en Mendoza.

Para el Tomba, el panorama es el más ajustado, ya que no depende de sí mismo para salvarse directamente. Lo máximo a lo que puede aspirar es forzar el desempate, dependiendo de una combinación de resultados que lo obliga a ganar ante Riestra y esperar lo que suceda en Mar del Plata:

Godoy Cruz vs. San Martín: Si el Tomba gana y el Santo también se impone ante Aldosivi, ambos equipos finalizarían igualados en la tabla anual. En ese escenario, Aldosivi descendería por promedio, mientras que Godoy Cruz y San Martín definirían el último cupo de permanencia.

Godoy Cruz vs. Aldosivi: Si el Tomba gana y Aldosivi empata con San Martín, Godoy Cruz y el Tiburón quedarían igualados en puntos. Bajo esta combinación, Godoy Cruz jugaría un desempate con Aldosivi por la permanencia, mientras San Martín desciende por promedios.

Cualquier otra combinación que no incluya a Godoy Cruz venciendo a Riestra, marcará su descenso mediante la tabla anual. Esto provocaría que San Martín de San Juan se vea obligado a doblegar a Aldosivi en Mar del Plata para salir del último puesto de los promedios.