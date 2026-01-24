En plena fecha 1, AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2026 ya se desarrolla y los 30 equipos buscan el primer título del año. Aunque algunos de los clubes todavía no debutaron durante este fin de semana, AFA confirmó este sábado quiénes serán los árbitros de los 15 partidos de la segunda jornada.
Este segundo capítulo del certamen se jugará entre semana. Iniciará el lunes con el duelo entre Platense e Instituto en Vicente López, con arbitraje de Bruno Amiconi. Y se cerrará el jueves entre Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors en Córdoba con Jorge Baliño como juez.
Uno de los compromisos más esperados de esta segunda fecha será Estudiantes de La Plata ante Boca Juniors en el Estadio UNO. Para este duelo, siempre caliente, AFA designó a Pablo Echavarría para impartir justicia.
El miércoles, River Plate debutará como local ante Gimnasia La Plata en el Estadio Más Monumental con Pablo Dóvalo en cancha. Además, Racing recibirá a Rosario Central en Avellaneda y a Fernando Echenique le tocó este partido, otro de los destacados de la fecha.
Todos los árbitros de la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026
Lunes 26 de enero
17.00 Platense – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Yamil Possi
AVAR: Mariano Ascensi
Martes 27 de enero
17.45 Vélez – Talleres (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Ariel Cruz
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Mauro Ramos Errasti
ver también
Estudiantes concretó la venta de un titular mientras negocia con Boca por Santiago Ascacibar
20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Juan Nebietti
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gonzalo Pereira
20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Javier Uziga
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Felipe Viola
AVAR: Carla López
22.15 Newell’s – Independiente (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Sebastian Habib
AVAR: Hugo Paez
22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Manuel Sánchez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Nahuel Viñas
Miércoles 28 de enero
17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Javier Mihura
19.00 Racing – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlotta
20.00 River – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Agustin Mendez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Germán Delfino
AVAR: Sebastian Bresba
22.15 Estudiantes – Boca (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Gabriel Gutierrez
Jueves 29 de enero
17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Mariano Negrette
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Bryan Ferreyra
19.15 Lanús – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Juan Manuel González
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Belén Bevilacqua
19.15 Belgrano – Tigre (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Nazareno Arasa
AVAR: Diego Romero
21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Adrián Franklin
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gastón Suárez
21.30 Sarmiento – Banfield (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Carlos Córdoba
Datos clave
- Pablo Echavarría fue designado para dirigir el partido entre Estudiantes y Boca Juniors.
- Pablo Dóvalo será el árbitro del cruce entre River Plate y Gimnasia.
- Fernando Echenique impartirá justicia en el duelo de Racing ante Rosario Central.