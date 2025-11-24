Es tendencia:
Qué pasa si Deportivo Riestra gana, empata o pierde hoy vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

En el Estadio Guillermo Laza, el Malevo se enfrenta al Guapo, donde buscarán meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Por julián mazzara

Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Guillermo Laza.
Deportivo Riestra y Barracas Central se enfrentan en el Estadio Guillermo Laza.

Continúa la actividad en el fútbol argentino, y por un nuevo cruce de los octavos de final del Torneo Clausura, en el Estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibe a Barracas Central. Un cruce histórico de cuando ambos se desempeñaban en el ascenso, tiene un nuevo capítulo que contar: es la primera vez que se miden en un mano a mano dentro de la máxima categoría.

El Malevo llegó a esta instancia como uno de los grandes animadores del torneo, y como si fuese poco hasta tuvo posibilidades de meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores. Por su parte, el Guapo alcanzó los octavos de final con polémica, por lo que fue su último partido donde igualó ante Huracán, y no llega en un buen nivel, algo que sí logró mostrar en gran parte del certamen.

  • Si Deportivo Riestra gana, automáticamente accederá a la próxima instancia y esperará por el ganador de Unión vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.
  • Si Deportivo Riestra empata, habrá prórroga y se la dividirá en dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán al ganador por medio de la tanda de penales.
  • Si Deportivo Riestra pierde, será Barracas Central el que clasifique a los cuartos de final y se medirá con Unión vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Cruces confirmados de cuartos de final

  • Estudiantes vs. Central Córdoba
  • Boca vs. Argentinos
¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

El Estadio Madre de Ciudades, recinto de la final del Torneo Clausura. (Hernán Cortez/Getty Images)

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

DATOS CLAVES

  • Deportivo Riestra enfrenta a Barracas Central en octavos de final del Torneo Clausura.
  • El partido se disputa en el Estadio Guillermo Laza y es el primer cruce mano a mano en Primera División.
  • El ganador clasifica a cuartos de final para enfrentar al vencedor de Unión vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata.
